Mariage de Justine Levy et Patrick Mille : Bisous passionnés, fous rires et larmes du marié

Le 11 mars 2023, Justine Lévy et Patrick Mille se sont dits "oui" sous les yeux bienveillants de leurs familles et amis. Sur Instagram, le couple et leurs proches ont dévoilé des images de la magnifique cérémonie. Certainement pas prête à faire comme les autres mariées, la fille de Bernard Henri-Levy n'a pas souhaité porter du blanc pour son second mariage. L'écrivaine de 48 ans était rayonnante dans une longue robe rose en tulle sertie de perles colorées et portait une coiffure bohème composée d'une couronne de fleurs. De son côté, le marié était très élégant avec un costume trois pièces bleu à rayures comprenant un gilet à boutons.

A la mairie VI eme arrondissement - le rendez-vous était à midi pile - les époux se sont embrassés passionnément juste après avoir échangé leurs voeux. Un baiser immortalisé par leurs amis et partagé sur les réseaux sociaux. Une fois sortis de la mairie, les amoureux ont été acclamés par leurs proches et la mariée a pu faire le traditionnel jeté de bouquet destiné à la prochaine femme qui se fera passer la bague au doigt. Le soir venu, la fête a eu lieu au Café de Flore ou le dîner a été suivi d'une belle soirée faîte de danses d'émotions et de rires. Justine Levy portait une robe rouge laissant ses épaules dénudées. Le couple a pu danser un slow, s'embrassant et se câlinant tendrement. Très ému, Patrick Mille est apparu de fines perles dans les yeux juste avant de plonger son visage dans les bras de son épouse.

La dynamique du couple fonctionne parfaitement

Un mariage qui est une vraie consécration pour le couple, très amoureux depuis de nombreuses années. Interviewée par les journalistes de Marie Claire, la jolie brune - qui a vécu un mariage malheureux par le passé avec Raphaël Enthoven - révélait comment elle était tombée amoureuse du réalisateur et comment il lui avait fait croire de nouveau en l'amour : "Patrick, je l'ai peut-être choisi pour ça, pour notre envie commune de rire même quand il n'y a rien de marrant, même quand c'est pas drôle".

Admiratif de l'amour profond que le couple ressent l'un pour l'autre, l'un de leur proche avait également confié dans Libé : "Patrick est un extraverti, plein de vitalité. Il chante, danse, s'amuse. Il l'équilibre énormément, tout en étant très fier d'elle. La dynamique du couple fonctionne parfaitement". Deux âmes soeur qui sont devenus parents de deux enfants : Suzanne et Lucien.