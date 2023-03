Diaporama : Mariage de Justine Levy et Patrick Mille : Bisous passionnés, fous rires et larmes du marié

1 / 24 Mariage de Justine Levy et Patrick Mille : Bisous passionnés, fous rires et larmes du marié Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 Très tendres l'un envers l'autre, ils sont amoureux depuis de nombreuses années Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

2 / 24 Mariage de Justine Levy et Patrick Mille : Bisous passionnés, fous rires et larmes du marié Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 Très tendres l'un envers l'autre, ils sont amoureux depuis de nombreuses années Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

3 / 24 Patrick Mille a laissé s'échapper quelques larmes au moment du slow Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

4 / 24 La cérémonie de mariage s'est poursuivie tard dans la soirée Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

5 / 24 Le soir, Justine Levy a porté une robe rouge à épaules dénudées Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

6 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

7 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

8 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

9 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

10 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

11 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

12 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © Instagram

13 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © BestImage, RINDOFF-JACOVIDES / BESTIMAGE

14 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés - Semi-exclusif - Patrick Mille et Justine Lévy - People à la générale de la pièce de Bernard-Henri Levy, "Looking For Europe" au théâtre Antoine à Paris le 21 mai 2019. Au terme d'une tournée qui l'a mené de Sarajevo à Dublin, de Madrid à Amsterdam, le philosophe et écrivain présente à Paris, les 20 et 21 mai, sa pièce de théâtre, Looking for Europe. À quelques jours des Européennes, BHL livre un plaidoyer pour une autre Europe et revient sur les enjeux de "sa campagne". © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

15 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © BestImage, RINDOFF-JACOVIDES / BESTIMAGE

16 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés le 11 mars 2023 © BestImage, RINDOFF-JACOVIDES / BESTIMAGE

17 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés - Semi-exclusif - Patrick Mille et sa femme Justine Lévy lors de l'after-party du film de "Raid Dingue" au restaurant Bermuda Onion à Paris, France, le 24 janvier 2017. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

18 / 24 Info - Justine Lévy et Patrick Mille se sont mariés - Patrick Mille et sa femme Justine Lévy - Ouverture de la 34ème Fête foraine des Tuileries au jardin des Tuileries à Paris, France, le 23 juin 2017. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

19 / 24 Exclusif - Bernard-Henri Lévy (BHL) entouré de ses enfants Antonin Lévy et Justine Lévy - People à la générale de la pièce de Bernard-Henri Levy, "Looking For Europe" au théâtre Antoine à Paris le 21 mai 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

20 / 24 Bernard Henri Levy, sa fille Justine et Arielle Dombasle en 2007 à Venise © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

21 / 24 Bernard Henri Levy, son fils Antonin et sa fille Justine, en 2006 © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

22 / 24 Bernard Henri Levy, sa fille Justine et son compagnon Patrick Mille © BestImage, RINDOFF-JACOVIDES / BESTIMAGE

23 / 24 Bernard Henri Levy, sa fille Justine et son compagnon Patrick Mille à Paris © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE