Mariage de Rania de Jordanie : Photos sublimes de sa noce et de sa tenue de rêve

En cette journée de festivités, puisque aura lieu ce dimanche 12 mars, le mariage d'Iman, fille de Rania de Jordanie, revenons sur un sublime mariage royal : celui de la reine de Jordanie. Le 10 juin 1993, Rania de Jordanie et le prince Abdallah s'étaient passés la bague au doigt lors d'une cérémonie historique. Ce jour-là, cette fille de médecin palestinien et d'une femme au foyer n'avait aucune idée qu'elle épousait le futur roi de Jordanie et qu'elle deviendrait reine du pays quelques années plus tard. En effet, le prince Abdallah - habillé en uniforme militaire le jour de son mariage - n'était pas l'héritier au trône. Six ans plus tard, le roi Hussein de Jordanie l'a pourtant désigné roi au détriment de son frère ainé Hassan.

Le jour de son mariage, Rania de Jordanie - qui avait 23 ans à l'époque - portait une robe imaginée par le couturier britannique Bruce Oldfield, l'un des chouchous de la princesse Diana. Cette création était inspirée de certains costumes syriens traditionnels et des tailleurs jupes à épaulettes des années 1980. "La robe à col et à ceinture de la reine Rania ressemblait à une extension de sa puissante personnalité", écrivait un journaliste jordanien. Une large ceinture mettait en valeur la taille de Rania, un accessoire qu'a d'ailleurs porté sa fille Iman lors de la traditionnelle cérémonie au henné célébrée le 7 mars 2023.