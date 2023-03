Rania de Jordanie, magnifique cérémonie avec sa fille Iman à l'approche du mariage : émotion et détails précieux dévoilés

Marier ses enfants est une grande étape de la vie pour tous les parents. Rania de Jordanie et le roi Abdallah en sauront bientôt quelque chose puisque dans quelques jours, le 12 mars très exactement, leur fille Iman, 26 ans, épousera son fiancé Jameel Alexander Thermiotis. Un événement en grandes pompes qui a d'ores et déjà débuté avec la traditionnelle cérémonie au henné qui précède les mariages orientaux. Pas de robe de mariée pour Iman lors de cette soirée entre femmes mais une robe blanche tout de même signée Reema Dahbour, que sa mère Rania de Jordanie avait pris soin de peaufiner au niveau des détails.

En guise de clin d'oeil, elle avait notamment glissé la ceinture qu'elle portait pour le jour de son mariage avec le roi Abdallah. Une bande de tissu blanc agrémentée de perles et d'une grande boucle sur le devant incrustée de détails scintillants. Une transmission pleine de sens pour la maman qui marie sa première fille, sublime et aux anges d'être entourée des plus importantes femmes de sa vie en cette occasion spéciale.

Rania de Jordanie était vêtue d'une magnifique robe traditionnelle bordeaux et rose qu'elle avait accompagnée de bijoux très simples et discrets pour ne pas faire d'ombre à sa fille. Ce qui ne l'a pas empêché d'être sublime, comme toujours. Amies et famille proche avaient répondu présent pour honorer la jeune femme sur le point de dire 'oui' à l'homme de sa vie. Câlins, gestes attentionnés, sourires complices et regards bienveillants, tous les ingrédients du cocktail de l'émotion étaient réunis pour traduire la fierté et la joie de la maman pour la future mariée.