Diaporama : Rania de Jordanie, magnifique cérémonie avec sa fille Iman à l'approche du mariage : émotion et détails précieux dévoilés

Rania de Jordanie, magnifique cérémonie avec sa fille Iman à l'approche du mariage : émotion et détails précieux dévoilés

Une cérémonie au henné a été organisée en l'honneur d'Iman, à laquelle les proches et les amies de la famille ont assisté La reine Rania de Jordanie - Soirée henné avant le prochain mariage de la princesse Iman au palais Al Husseiniya à Amman en Jordanie le 7 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

Rania portait une sublime tenue orientale bordeaux et rose La reine Rania de Jordanie, Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif - Soirée henné avant le prochain mariage de la princesse Iman au palais Al Husseiniya à Amman en Jordanie le 7 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

Un événement riche en émotions que la maman et sa fille ne sont pas près d'oublier. La reine Rania de Jordanie, la princesse Iman - Soirée henné avant le prochain mariage de la princesse Iman au palais Al Husseiniya à Amman en Jordanie le 7 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

