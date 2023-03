Mariage de Stromae et Coralie Barbier dans une "église transformée en hôtel" : la fausse raison donnée aux invités dévoilée

Si Stromae est un artiste reconnu sur la scène internationale, il n'en reste pas moins un homme des plus discrets lorsqu'il s'agit de sa vie privée. En couple avec sa styliste Coralie Barbier, maman de son fils, dont le prénom n'a jamais été donné, ainsi que le visage dévoilé – on sait juste qu'il s'agit d'un adorable blondinet –, le chanteur qui fête ses 38 ans ce dimanche 12 mars, préfère vivre son bonheur loin des projecteurs. Le couple réussi à préserver son jardin secret même lorsqu'il s'agit de gros évènements. Ainsi, c'est en secret que Paul van Haver a épousé Coralie Barbier, le 12 décembre 2015, en Belgique. Et pour que la cérémonie reste secrète, même les invités n'étaient pas au courant de la raison de leur venue ce jour si particulier.

C'est en effet ce que l'on apprend dans les pages de l'ouvrage Stromae, les dessous d'un phénomène de Thierry Coljon, à paraître le 14 mars aux éditions Mardaga. "Paul épouse dans le plus grand secret Coralie Barbier, sa compagne styliste avec qui (et son frère Luc) il va monter Mosaert, écrit l'auteur. Le mariage a eu lieu le 12 décembre 2015 au Martin's Patershof, une église transformée en hôtel, à Malines." "Seuls la famille et les amis – pensant qu'il s'agissait là de fêter la fin de la tournée avec Paul – ont été admis à la cérémonie religieuse", apprend-on. Les invités pensaient donc venir célébrer la fin de la tournée du romantique Stromae et ont dû être très émus et surpris de découvrir qu'il s'agissait en réalité de son mariage avec Coralie Barbier. Pas de célébrités au menu, simplement les plus proches des amoureux pour ce jour si important.

Pour assurer le secret de cette union

Et pour que le secret une fois révélé aux invités continue d'être bien gardé, une consigne a été donnée. "Pour assurer le secret de cette union, les cent quatre-vingts convives ont été appelés à ne rien dévoiler sur les réseaux sociaux avant la fin de la cérémonie", écrit l'auteur. Et bien sûr les fidèles amis de l'interprète de Formidable se sont tenus à carreaux. "Et comme d'habitude, rien n'a filtré, peut-on lire. Les proches de Paul ont toujours respecté ses désirs." Cette union, célébrée par Guy Gilbert, "le curé des loubards", continuera donc de ne leur appartenir qu'à eux. Et leurs proches qui pensaient assister à une autre sorte d'évènement ne sont pas près d'oublier l'expérience.