Stromae : L'étonnante surprise à sa femme Coralie Barbier le jour de la Saint-Valentin, leur fils jamais loin !

En couple depuis plus de dix ans, Coralie Barbier et Stromae s'étaient rencontrés chez un ami commun. Depuis, elle habille et confectionne toutes les tenues de scène de son chéri. Ensemble, ils ont fondé le label Mosaert. Durant sa pause médiatique, le chanteur s'est marié à sa chérie, qu'il a épousée le 12 décembre 2015 à Malines, en Belgique. "J'ai eu la chance de me marier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant, expliquait-il en 2022 au journal de 20h, sur TF1, La vie de tournée c'est chouette, c'est un peu les colonies de vacances, mais on ne vit pas des choses normales.".

Complètement gaga de leur fils, le couple a célébré son quatrième anniversaire le 22 septembre 2022. "L'arc-en-ciel de notre vie, c'est toi. Joyeux anniversaire mon petit coeur de l'infini." écrivait la jeune femme. Sur Youtube, Stromae a fait part de son lien si fort avec son fils, qu'il tient à prioriser avant tout dans sa vie. "La dernière chose que j'ai apprécié c'est quand mon fils m'a dit que je lui manquais. Ça me touche, je me suis occupé de lui, et je continue à m'occuper de lui, mais c'est vrai que là pendant la promo de l'album on s'est un peu moins vus (...) C'est réciproque, cet amour et cette confiance mutuelle...".