Diaporama : Mariage de Stromae et Coralie Barbier dans une "église transformée en hôtel" : la fausse raison donnée aux invités dévoilée

1 / 20 Mariage de Stromae et Coralie Barbier dans une "église transformée en hôtel" : la fausse raison donnée aux invités dévoilée

2 / 20 Si Stromae est un artiste reconnu sur la scène internationale, il n'en reste pas moins un homme des plus discrets lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Exclusif - Le chanteur Stromae (Paul van Haver) et sa femme Coralie Barbier rentrent à l'hôtel Ritz après le défilé Chanel à Paris © BestImage, Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 20 En couple avec sa styliste Coralie Barbier, maman de son fils, dont le prénom n'a jamais été donné, ainsi que le visage dévoilé Exclusive - Stromae et Coralie Barbier se sont mariés à Malines devant Guy Gilbert © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 20 On sait juste qu'il s'agit d'un adorable blondinet Exclusif - Le chanteur Stromae et Coralie Barbier se sont mariés à Malines, en Belgique, avec la bénédiction du père Guy Gilbert, ce samedi après-midi, 12 dècembre 2015, devant 170 invités déterminés à garder le secret sur ces noces. La cérémonie a eu lieu à Malines, dans une ancienne église reconvertie en hôtel4 étoiles, le " Martin's Patershof ".

5 / 20 Le chanteur qui fête ses 38 ans ce dimanche 12 mars, préfère vivre son bonheur loin des projecteurs. Exclusif - Le chanteur Stromae et Coralie Barbier se sont mariés à Malines, en Belgique, avec la bénédiction du père Guy Gilbert, ce samedi après-midi, 12 dècembre 2015, devant 170 invités déterminés à garder le secret sur ces noces. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 20 Le couple réussi à préserver son jardin secret même lorsqu'il s'agit de gros évènements. Le chanteur Stromae (nouvelle coupe de cheveux) et sa femme Coralie Barbier lors du photocall du Victoria's Secret Fashion 2016 au Grand Palais à Paris, France, le 30novembre 2016. © BOV/Bestimage © BestImage, BOV / Bestimage

7 / 20 Ainsi, c'est en secret que Paul van Haver a épousé Coralie Barbier, le 12 décembre 2015, en Belgique.

10 / 20 Info - Sortie le 4 mars de "Multitude" nouvel album de Stromae - Stromae (nouvelle coupe de cheveux) et sa femme Coralie Barbier au défilé "Victoria's Secret Paris 2016" au Grand Palais à Paris, le 30 novembre 2016. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

11 / 20 Info - Sortie le 4 mars de "Multitude" nouvel album de Stromae - Stromae (nouvelle coupe de cheveux) et sa femme Coralie Barbier au défilé "Victoria's Secret Paris 2016" au Grand Palais à Paris, le 30 novembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

12 / 20 Exclusif -Le chanteur Stromae et Coralie Barbier se sont mariés à Malines, en Belgique, avec la bénédiction du père Guy Gilbert, ce samedi après-midi, 12 dècembre 2015, devant 170 invités déterminés à garder le secret sur ces noces. La cérémonie a eu lieu à Malines, dans une ancienne église reconvertie en hôtel4 étoiles, le " Martin's Patershof ". L'hôtel Martin's Patershof, a été aménagé dans une ancienne église de 1867. Pour son mariage, le chanteur Stromae avait réservé les 79 chambres, c'est-à-dire tout l'établissement. Les 170 invités sont tous restés jusqu'à ce dimanche. Le chanteur Stromae et Coralie Barbier ont passé leur nuit de noces dans la chambre " Best of home " dont le prix est de 390 eu/nuit. Belgique, Malines, 12 décembre 2015. © BestImage, Agence / Bestimage

13 / 20 Le chanteur Stromae, se laisse pousser les cheveux, et sa femme Coralie Barbier - People sortant du défilé de mode "Louis Vuitton", collection prêt-à-porter Printemps-Eté 2017 à Paris, le 5 octobre 2016. © CVS/Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

14 / 20 Le chanteur Stromae (Paul van Haver) et sa femme Coralie Barbier - Arrivées au défilé Thom Browne Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 3 octobre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

15 / 20 Exclusif - Stromae avec sa femme Coralie Barbier en backstage de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Moreau-Veren/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Veeren / Bestimage

16 / 20 Le chanteur Stromae (Artiste masculin et Album "Multitude") avec sa femme Coralie Barbier lors de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

17 / 20 Stromae, Coralie Barbier - Photocall au défilé Chanel Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, MPP / Bestimage

18 / 20 Le chanteur Stromae (Paul van Haver) et sa femme Coralie Barbier - Front Row au défilé Chanel Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

19 / 20 Stromae et sa femme Coralie Barbier ( enceinte) - Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart ( label créatif créé par Stromae - de son vrai nom Paul Van Haver - Moseart, anagrame de Stromae, lui-même anagramme de Maestro). Une collection unisexe dont les imprimés s'inspirent de l'art Déco et de l'Art nouveau qui ont façonné Bruxelles où ils vivent. Ils proposent également une ligne dédiée à la maison. Paris le 6 avril 2018 © BestImage, Agence / Bestimage