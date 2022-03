Marianne James amoureuse ? Confidences cash sur les hommes et le couple !

Marianne James est une personnalité incontournable, difficile de dire le contraire. Actrice et chanteuse, elle a acquis, depuis la Nouvelle Star, une renommée encore plus forte. Avec ses cheveux bouclés, ses tenues de diva et son franc-parler inimitable, elle est apparue de nombreuses fois dans les médias (elle fait désormais partie de La France a un incroyable talent) mais a toujours gardé sa vie privée très secrète.

En interview avec Faustine Bollaert pour le magazine Entre Nous, elle a cependant accepté d'évoquer le sujet comme elle le fait rarement. Alors qu'elle vient d'avoir 60 ans, elle est claire et laconique : non, elle n'est pas amoureuse en ce moment car elle n'a "pas le temps". Occupée par son spectacle, sa tournée et les petits cours de chant qu'elle donne sur Instagram, elle sait aussi que sa personnalité y est pour quelque chose.

"Je sais que si je veux que ça marche, je dois me freiner à tous les niveaux, sinon ils s'en vont. Aucun homme ne peut rester à côté d'un Stromboli comme moi !" explique cette femme libre au tempérament impétueux. Les hommes qui la fréquentent sont prévenus : ils ont intérêt à être audacieux, "pour se frotter au dragon !"

Celle qui aime les câlins et se sentir protégée dans les bras d'un homme n'a pour autant pas renoncé à une belle romance. Cependant, elle a compris aujourd'hui qu'elle ne doit pas trop s'accrocher pour ne pas être déçue. "Je suis avec eux le temps qu'ils tiennent et après je leur dis qu'on reste amis. Donc j'ai plein d'amis autour de moi".

Un autre paramètre gêne également sa vie de couple : sa notoriété. Longtemps en dépression à cause d'une médiatisation intense, elle est désormais sereine à ce sujet. "Les hommes viennent parce que tu es connue et ils repartent à cause de ça. Le dernier dont j'étais folle amoureuse m'a quittée en me disant 'C'est difficile de vivre dans ton ombre'. Pourtant je le présentais à tout le monde, j'étais très fière. C'est difficile pour un homme d'évoluer à côté d'une femme célèbre, qui a plus d'argent aussi. Vous savez, même si je me tiens tranquille dans mon coin, je suis quelqu'un qu'on voit".

Aujourd'hui, elle a peut-être trouvé la solution : draguer à l'étranger, dans un pays où on ne la connait pas et où elle n'aurait pas de remarques sur son physique ou sa personnalité. "C'est étrange mais j'ai un dédoublement de la personnalité. Je ne sais pas pourquoi mais quand je suis en France, je suis sage comme une image, alors qu'à l'étranger, je suis beaucoup plus coquine ! Attention, avec des hommes de mon âge bien sûr. Un homme plus jeune, même de quelques années, ce serait comme mon fils".