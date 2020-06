Marianne James révèle son plaisir coquin à bord d'un avion...

Avant que la pandémie de coronavirus ne ralentisse drastiquement les voyages aux quatre coins du monde, l'avion était pour certains l'occasion d'assouvir un peu plus que des envies d'ailleurs... Qui n'a ainsi jamais rêvé de faire l'amour dans le ciel ? Marianne James, elle, a réalisé ce fantasme !

Dans les pages du magazine Télé 7 Jours, la populaire touche-à-tout du divertissement a répondu à la rubrique du questionnaire démesuré, révélant ainsi sa"plus grande folie" : coucher à bord d'un avion ! "Faire l'amour dans un avion, à 10 000 m d'altitude. Un vol Paris-Tokyo, l'appareil était à moitié vide", a-t-elle ainsi confié avec malice. En revanche, Marianne James s'est bien gardée de donner les détails sur son partenaire ou sur la manière dont elle s'y était prise pour ne pas se faire attraper par les hôtesses de l'air ou d'autres passagers... La chanteuse et animatrice télé de 58 ans a eu plusieurs hommes dans sa vie. "Quelques messieurs sont venus vivre chez moi ou j'ai vécu dans leur appartement, mais ce n'est pas l'essentiel de ma vie. Je suis une amoureuse de l'amour, donc je dirais que l'homme n'est qu'un support à l'amour que j'ai. J'ai besoin d'un amour absolu. Et je suis trop absolue pour trouver un garçon que, de toute façon, à un moment, je vais faire payer de n'être qu'un homme", avait-elle ainsi confié à Télé Loisirs.

Marianne James, de son vrai nom Gandolfi, ne serait toutefois aujourd'hui plus un coeur à prendre. La jurée de l'émission La France a un incroyable talent s'est affichée en couple avec un certain Bertrand Edl. Envisage-t-elle le mariage ? "Je suis allée à une vingtaine de mariages dans ma vie. Je pense qu'ils ont tous divorcé. Et s'il y a besoin de tout ça, des grandes orgues, des prêtres et des évêques pour consacrer l'amour et de 200 convives, les deux familles qui perdent du fric. (...) Des galipettes, tu en fais quatre fois par nuit depuis plus de vingt ans, tu as ton troisième tatouage qui ressort de là, alors que tu veux faire princesse. Tu la vois, là, l'idée du mariage...", déclarait-elle au micro de Purepeople.

À noter que Marianne James sera de retour dans La France a un incroyable talent, la bataille du jury le mardi 23 juin 2020 sur M6 dès 21h05.