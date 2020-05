Marianne James (Incroyable talent) : La jurée est-elle mariée ?

Ce lundi 18 mai 2020, La France a un incroyable talent fait son grand retour sur M6. Du moins, dans une version un peu particulière. En effet, la chaîne a entrepris de faire le classement des 25 performances les plus marquantes de l'émission avec, en prime, les commentaires des jurés Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et David Ginola connectés depuis chez eux en raison du confinement. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir - ou de redécouvrir - les passages cultes, les Golden Buzzer, les prestations les plus surprenantes et bien sûr les plus belles victoires.

Et alors que tout le monde s'apprête à replonger dans le passé du programme le temps d'une soirée, nous avons de notre côté replongé dans celui de Marianne James, et plus précisément dans sa vie sentimentale. Très discrète à ce sujet, la cantatrice a pourtant partagé la vie de plusieurs hommes au fil des années, sans que l'un d'eux ne soit jamais relayé au rang de petit ami officiel aux yeux du grand public. "Quelques messieurs sont venus vivre chez moi ou j'ai vécu dans leur appartement, mais ce n'est pas l'essentiel de ma vie", expliquait-elle dans une interview accordée à Télé Loisirs. Car oui, Marianne James a toujours tenu à sa liberté. "Je suis une amoureuse de l'amour, donc je dirais que l'homme n'est qu'un support à l'amour que j'ai. J'ai besoin d'un amour absolu. Et je suis trop absolue pour trouver un garçon que, de toute façon, à un moment, je vais faire payer de n'être qu'un homme", ajoutait-elle.

Marianne James n'est plus un coeur à prendre...

Et pourtant, depuis 2017, l'ancienne jurée de Nouvelle Star a semble-t-il fini par trouver l'amour avec un grand a en la personne de Bertrand Edl. Le couple a volontiers affiché son idylle cette année année-là à Roland Garros. Mais, encore une fois, Marianne James ne fait rien comme tout le monde. "On vit chacun chez soi, on ne partage que le mieux. Je ne peux pas désirer un homme si je dois repasser ses chemises. Je préfère l'idée de trouver, au réveil, des vêtements jetés par terre, car ôtés à la hâte par un couple absorbé par son désir. Mais si on me donne la place de la maman, c'est fini. C'est un tue-l'amour", assumait-elle pour Gala.

Un avis bien tranché sur la conception du couple qui rejoint celle qu'elle a des enfants. En effet, cela a toujours été clair pour Marianne James : elle ne veut pas d'enfants et n'en a jamais voulu. Il en va de même pour le mariage. D'ailleurs, au micro de Purepeople.com en 2019, elle s'épanchait de manière très cash sur le sujet : "Je suis allée à une vingtaine de mariages dans ma vie. Je pense qu'ils ont tous divorcé. Et s'il y a besoin de tout ça, des grandes orgues, des prêtres et des évêques pour consacrer l'amour et de 200 convives, les deux familles qui perdent du fric... Tu portes le blanc parce que tu es pure... c'est ton troisième mari. Des galipettes, tu en fais quatre fois par nuit depuis plus de vingt ans, tu as ton troisième tatouage qui ressort de là, alors que tu veux faire princesse. Tu la vois, là, l'idée du mariage..." Le message est on ne peut plus clair !