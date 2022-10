Marianne James folle d'amour pour un célèbre animateur, elle lui déclare sa flamme : "J'aurais pu m'appeler..."

Il n'y a pas que le Festival de Cannes qui fait la pluie et le beau temps, du côté de la Côte-d'Azur. Il y a également d'autres évènements qui rythment la vie du sud de notre beau pays. Le lundi 17 octobre 2022, par exemple, la semaine a commencé de manière divine puisqu'une soirée Fremantle a été organisée dans le cadre de la 38e édition du Mipcom. Le Mipcom ? Mais quel est donc ce curieux terme ? Il s'agit tout simplement du Marché International des Contenus Audiovisuels et de la Coproduction, qui rassemble chaque année, au mois d'octobre, les professionnels de la TV et des médias pour quatre jours consacrés au business, aux échanges et au partage.

Cette soirée a, forcément, vu défiler de grands noms de notre paysage audiovisuel. Ont, entre autres, participé à ce coup de folie, Edurne Garcia Almago, Antonella Clerici, Cyril Chauquet, Brian Cox, Frédérique Bel, Raoul Bova, Melissa George, Cara Delevingne ainsi que Marianne James, Eric Antoine et leur producteur. Vêtue d'une veste longue ajourée signée JMP Paris, la cantatrice la plus célèbre du petit écran a tenu a partagé un long message, sur les réseaux sociaux, pour déclarer sa flamme à son confrère, celui qu'elle a eu la chance, le bonheur et l'opportunité de côtoyer sur les plateaux de tournage de l'émission La France a un incroyable talent - de retour à l'écran, d'ailleurs, le mardi 18 octobre 2022.

"Hier soir à Cannes, le Mipcom battait son plein, écrit-elle Tous deux invités par Fremantle, nos producteurs, dans une soirée très réussie et très arrosée. Je pourrais m'appeler Marianne ANTOINE ou lui Eric JAMES tant nous sommes frère et soeur ! J'avance dans la vie comme une géante matrone dans des milieux parisiens de la télévision du théâtre de la mode du cinéma... Milieux sièges de la minceur à tout prix et parfois de la maigreur ! La plupart des femmes à l'antenne s'affament pour rester élégantes à l'écran ! Et les hommes aussi depuis quelques temps ! Car les caméras vous donnent toujours des kilos au rendu antenne !!!! Alors, quand avec Eric Antoine on se prend dans les bras... on adore ! Des baisers à toutes et tous vive les câlins pour réchauffer nos âmes misent à l'épreuve en ces temps si troublés ! Câlinez-vous mes chéris, câlinez-vous."