Marianne James : Pourquoi elle n'a jamais voulu devenir mère ?

Juré emblématique de Nouvelle Star mais aussi désormais de l'émission La France a un incroyable talent, Marianne James (59 ans) fait son grand retour le 20 octobre sur M6. Si elle incarnera bientôt le rôle d'une tatie dans la pièce Les adieux de Tatie Jambon du 18 au 31 décembre prochain au théâtre de la Tour Eiffel à Paris, l'actrice avait révélé la raison pour laquelle elle n'avait jamais désiré avoir d'enfants.

Très discrète sur sa vie privée, celle qui a récemment confié ne pas être un coeur à prendre expliquait à Gala en 2018 qu'elle n'avait surtout pas envie de perdre sa "sacro-sainte liberté" en fondant une famille. "Ma sacro-sainte liberté aurait été sérieusement amputée si j'avais eu des enfants (...) En fait, je suis suffisamment égocentrée pour être l'unique format, je ne souhaitais pas me reproduire" avait-elle confié, ajoutant que selon elle, le rôle de maman était un véritable "tue-l'amour" pour le couple.

Si elle n'a pas eu ses propres enfants, Marianne s'occupe néanmoins d'une ribambelle de bambins. "Je suis marraine sept fois expliquait l'ancienne participante de l'émission Rendez-vous en terre inconnue, Mes filleuls ont entre deux et trente-trois ans. Depuis vingt ans, je connais toutes les zones scolaires de France !"

Très protectrice avec ses talents sur M6, elle confie être également souvent la maman de substitution de nombreux candidats qui apprécient sa bienveillance et son aura. "À Nouvelle Star, les gens venaient me voir, me renifler comme si j'étais Amma, la gourou indienne. Ils arrivaient par centaine se faire cajoler, chouchouter contre mes seins. J'étais devenue une sorte de mère nourricière réconfortante, une mère qui gronde parfois" expliquait-elle avec affection et tendresse.

Marianne James (de son vrai nom Marianne Gandolfi) avait officialisé une relation amoureuse avec Bertrand Edl en 2017. Depuis on ne sait pas si elle est toujours avec le même homme mais elle a récemment confié à Gala : "Je ne suis pas forcément un coeur à prendre. Ce n'est pas une des choses que j'ai le mieux réussie, ça... mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas eu d'enfants, je ne vis pas avec un homme, mais j'aime ma vie comme elle est. Je ne la changerais pour rien au monde".