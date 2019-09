Mariano Di Vaio : L'influenceur devient égérie Dolce & Gabbana

Mariano Di Vaio est l'un des influenceurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Avec 6 millions d'abonnés, la vie de ce mannequin italien à la tête d'une famille de deux enfants (bientôt trois) fascine les foules. Il débute sa carrière en tant que mannequin et se décide en 2012 à ouvrir son blog. "De plus en plus de personnes ont commencé à me suivre, à communiquer avec moi. Beaucoup m'interrogeaient sur la mode, les tendances, mon style, etc., et cette communauté n'a fait que grandir au fil des années", confie-t-il à Gala, dans le numéro paru le 19 septembre 2019.

Une interview réalisée à l'occasion de la sortie du prochain parfum masculin de Dolce & Gabbana, K, dont Mariano Di Vaio est égérie. Une première pour le top model. "Je suis plus que comblé. Quand j'étais plus jeune, c'était mon rêve ultime de travailler avec cette griffe. Elle représente l'essence même, les racines et l'histoire de la mode italienne à travers le monde", s'est-il émerveillé. Mariano donne également son interprétation quant au nom du parfum. "Il s'appelle K comme king et ce n'est pas rien d'incarner un tel nom. Mais quand Domenico Dolce et Stefano Gabbana m'ont expliqué les valeurs qui se cachent derrière cette lettre – être le roi de sa famille, le roi de sa vie, de son travail –, j'ai trouvé que cela correspondait parfaitement à la façon dont je pense ma vie", confie-t-il.

En effet, Mariano Di Vaio est peut-être l'un des mannequins et influenceurs les plus suivis au monde, mais il est également à la tête d'une famille de deux enfants, qui s'apprête d'ailleurs à s'agrandir. Marié depuis septembre 2015 à une certaine Eleonora Brunacci, l'égérie a accueilli deux enfants : Nathan Leone, né le 27 novembre 2016, et Leonardo Liam, le 18 juin 2018. Le 4 juin dernier, Mariano avait dévoilé sur Instagram que son épouse et lui attendaient un troisième enfant. "Avez-vous vu nos ventres ? Un autre adorable enfant arrive ! J'ai toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse et nous sommes si heureux désormais !", avait-il écrit.

Tout semble donc sourire à l'élégant Italien, qui a déjà travaillé pour Roberto Cavalli, Omega, Hugo Boss ou encore Tommy Hifliger. Formé à l'Académie du film de New York (Nyfa), Mariano Di Vaio a joué dans le film Deported. Il est également à la tête d'une marque de prêt-à-porter, MDV Collections.