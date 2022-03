Marie-Alix (Familles nombreuses) préoccupée : ce gros imprévu qui bouleverse ses plans

La nuit de mercredi à jeudi n'a pas été idyllique pour Marie-Alix Jeanson. Le 10 mars 2022, en story Instagram, la candidate de Familles nombreuses (TF1) a fait part de ses inquiétudes après un changement de dernière minute.

Le quotidien de Marie-Alix Jeanson, de son mari Alexandre et de leurs enfants Mayeul (14 ans), Auxence (12 ans), Aloys (5 ans), Victor (9 ans) et Faustine (10 ans) changera prochainement. Le père de famille, qui est âgé de 40 ans, est militaire de profession. Il a donc souvent été muté et la prochaine destination est l'île de la Réunion. Mais tout ne se passe pas comme prévu comme l'a confié la charmante blonde de 39 ans à sa communauté.

"Cette nuit j'étais préoccupée. On nous a proposé une potentielle maison pour la Réunion l'année prochaine et ce n'est pas du tout là où on l'imaginait. Donc ça remet en question toutes les histoires des écoles des enfants. Comme on ne connait pas les écoles du coin, c'est très difficile. Je n'ai pas beaucoup dormi. On va réfléchir à tout ça. J'essaie de joindre les gens sur place pour avoir des avis et on verra bien", a tout d'abord confié Marie-Alix.

Elle n'a ensuite pas caché que ce n'était pas simple de gérer son travail d'assistante administrative et commerciale, son rôle de mère ainsi que les préparatifs du déménagement. "Il me faudrait une semaine à ne faire que ça pour pouvoir vraiment appeler. En plus il y a un petit décalage horaire. Quand je sors du boulot tout est fermé. J'avoue que c'est beaucoup de questions. Mais je vais essayer de me dire que tout ira bien", a-t-elle conclu. Nul doute qu'elle pourra compter sur son époux pour l'épauler pour ce changement de dernière minute.

C'est fin février que Marie-Alix avait annoncé leur déménagement, sur les réseaux sociaux. "Après trois ans à Paris, il sera temps pour nous d'aller vivre de nouvelles aventures à partir de l'été prochain ! Nous partons pour deux ans vivre sur l'île de la Réunion, suite à une mutation professionnelle pour Alexandre. Deux années d'aventures, de rencontres, de découvertes. Deux années intenses ! D'ici là, beaucoup de démarches, de choses à faire est à penser... mais ça vaut le coup ! Nous sommes profondément conscients de la chance que nous avons de pouvoir vivre cette expérience inoubliable", avait-elle écrit.