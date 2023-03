Marie-Christine Adam (Sous le soleil) "jamais heureuse" en amour et sans enfant : franches confidences

Comment l'oublier ! De 1996 à 2008, Marie-Christine Adam a incarné le rôle de Blandine Olivier dans Sous le soleil, le feuilleton culte de TF1. Des années après la fin de la série, l'actrice désormais âgée de 72 ans a toujours beaucoup de projets. En 2022, on la repérait dans le film Loin du périph' sur Netflix ou encore dans Inventing Anna. Auparavant, Marie-Christine Adam avait décroché un rôle dans Plus belle la vie. La comédienne est également une figure du théâtre et a dernièrement joué dans la pièce La Dernière carte de Marilyne Bal. Mais c'est davantage pour évoquer sa vie privée que Jordan De Luxe l'a questionnée dans son émission Chez Jordan, diffusée ce lundi 6 mars 2023. Au moment de parler d'amour, l'animateur a d'ailleurs cité une phrase qu'elle a elle-même prononcé il y a quelques temps : "Je n'ai jamais franchi le cap des 7 ans, c'est mon maximum. Ça fait très longtemps que je vis seule".

Et aujourd'hui, on apprend que Marie-Christine Adam est toujours célibataire, même si elle reconnaît avoir "bien vécu". "J'ai été déçue par l'amour, vraiment. Je n'ai jamais été heureuse en fait", a-t-elle confié. La comédienne tire de ce bilan une analyse : "Mais je crois que le bonheur ne vient pas de quelqu'un. J'ai compris ça trop tard malheureusement. Le bonheur est en nous".

Quand on voit le monde tel qu'on peut l'observer...

Si elle avait eu cette philosophie dans le passé, Marie-Christine Adam semble convaincue qu'elle aurait pu trouver chaussure à son pied. Encore aurait-il fallu qu'elle ait une enfance moins compliquée. Car en effet, selon elle, l'absence de son père dès ses 18 ans lui a causé beaucoup de tort dans sa vie sentimentale, l'empêchant par ailleurs d'avoir des enfants. Ce qui a longtemps été un grand regret. "C'est vrai que le fait de ne pas être maman, ça a été... c'était il y a 25 ans mais...", peine-t-elle d'ailleurs à exprimer. Et de relativiser : "Maintenant, à l'heure où je vous parle, ça va beaucoup mieux. Parce que, quand on voit le monde tel qu'on peut l'observer... J'ai beaucoup de mes amies très chères, je suis marraine deux fois, et je vois comment elles se font du soucis pour leurs petits-enfants, c'est une évidence".

Marie-Christine Adam souligne tout de même que "passer à côté de la maternité", n'a pas été un choix pour elle. "Mais c'est comme ça", a-t-elle conclu.