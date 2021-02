Marie Drucker plus épanouie depuis ses adieux au JT de France 2 : son fils Jean en profite !

C'est un pari audacieux que relève Marie Drucker. La journaliste de 46 ans propose à compter de ce samedi 13 février 2021 sur France 2 une nouvelle émission de faits divers, Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?, près d'un an après l'arrêt de Faites entrer l'accusé. Elle donne ainsi rendez-vous aux téléspectateurs une fois par semaine à 14h pour décrypter une affaire criminelle non élucidée ou résolue bien des années après les faits. Il s'agit d'un nouveau challenge pour la nièce de Michel Drucker qui présente en parallèle Infrarouge, tous les mardis soir sur la chaîne, et qui a décidé de quitter le JT de France 2 en juillet 2016. Un départ osé qui aurait pu mettre à mal à sa carrière mais il n'en est rien. Marie Drucker est même plus épanouie que jamais grâce à sa société de production No School Productions.

"Je suis indépendante via ma société de production. Je ne suis guidée que par la liberté, le plaisir et le choix des films que je produis ou que je réalise", a-t-elle confié dans les pages du magazine TV Mag. Qui plus est, cette prise de risque dans sa vie professionnelle lui a permis de profiter du plus important : son fils Jean (né en avril 2015). "Depuis quatre ans, j'ai plus de temps pour moi puisque j'ai la liberté totale de m'organiser comme je le souhaite. Je m'occupe beaucoup de mon fils et suis très équilibrée dans ma vie", s'est-elle réjouie.

C'est avec son compagnon, le haut fonctionnaire et chef d'entreprise français Mathias Vicherat, que Marie Drucker a accueilli son petit garçon. "Devenir mère est d'une très grande banalité, mais, pour celles qui le vivent, cela reste le plus grand des bouleversements. On porte ensuite un regard différent sur le monde, son passé...", confiait-elle en 2019 à Paris Match. Très heureuse et son équilibre trouvé, elle indiquait ceci-dit ne pas vouloir donner un frère ou une soeur à son fils. "Ah oui, j'aurais un enfant à 50 ans ? Je ne me pose même pas la question ! Je crois que l'on peut être très heureuse avec un enfant unique."

Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?, tous les samedis à 14h sur France 2