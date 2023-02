Marie du Sordet (Affaire conclue) séparée de ses filles : Un véritable déchirement...

Marie du Sordet a une vie bien remplie. Entre son métier d'antiquaire, son rôle d'acheteuse dans Affaire conclue et sa vie privée auprès de son mari Jacques et de ses trois enfants, la jolie brune n'a pas une minute à elle. Mais malgré tout, elle est plus qu'heureuse et apprécie particulièrement les moments qu'elle passe en famille. Chaque année, la rentrée scolaire est d'ailleurs une torture pour elle puisque ses deux filles, Jeanne et Marthe, sont en internat et vivent ainsi loin d'elle toute l'année.

En septembre 2022, l'acheteuse s'était d'ailleurs emparée de son compte Instagram pour exprimer sa peine auprès de ses abonnés. Triste d'être à nouveau séparée de ses filles, elle avait décidé de leur faire une très jolie déclaration. "Aujourd'hui mes grandes filles reprennent le chemin de l'internat. Jeanne rentre en terminale et Marthe en 1ère. J'ai le coeur gros. Une nouvelle année sans les voir quotidiennement, sans les embrasser, sans les observer chaque jour... Je me ne m'y fais pas. Hier soir on regardait un film collées serrées toutes les 3 et sans prévenir mes yeux se sont remplis de larmes. Mon coeur de maman a tout simplement explosé...", déplorait-elle en légende d'une photo en noir et blanc dévoilant deux fillettes de dos, bras dessus bras dessous sur le chemin de l'école.