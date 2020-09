Marie Garet "laissée pour morte" et hospitalisée: des preuves bientôt révélées ?

"Marie est décédée cette nuit", pouvait-on lire sur le compte Instagram de Marie Garet le 7 septembre 2020. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe auprès des fans qui la suivent depuis son passage dans Secret Story 5 en 2011. Depuis, heureusement, la mort de la jeune femme a été démentie et plusieurs versions ont fleuri sur la Toile. Le blogueur Aqababe avait notamment affirmé qu'elle était hospitalisée après avoir été battue par son petit ami. Il a apporté de nouvelles informations et indiqué qu'il pourrait prochainement dévoiler des preuves...

Des preuves attendues

Mardi 8 septembre 2020, au lendemain de la terrible annonce, un internaute a questionné Aqababe en story Instagram à propos d'un possible piratage du compte de Marie Garet. "Sa maman a dit qu'elle s'était fait voler ses téléphones. Ensuite, il y a le fameux démenti sans effacer le 'Marie est blablabla'. Si on me force trop, je sortirai des preuves. Je ne suis pas fou. Et j'attends", a lancé le blogueur suivi par plus de 376 000 abonnés sur le réseau social de partage d'images.

Rappelons que Marie Garet s'est saisie de son compte afin de démentir l'information qui l'annonçait morte. "Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit (...) est totalement faux, avait-elle assuré. Je suis hospitalisée, oui, mais pour des raisons qui ne regardent personne. Je démens donc tous ces propos calomnieux et irai dès ma sortie déposer plainte contre aqua bike qui n'en est pas à son premier coup d'essai avec moi et mon entourage. Je vous demanderai donc svp de respecter ma famille, les enfants qui sont comme les miens et ma personne vous qui m'avez toujours suivie et soutenue." Un démenti écrit en légende du même post la disant morte ; étrangement, cette phrase atroce n'a d'ailleurs pas été effacée...

Marie Garet aurait été violemment agressée par son compagnon

De son côté, Aqababe avait apporté quelques éléments, indiquant que la jeune femme de 33 ans, qui serait enceinte selon des rumeurs, avait en réalité été violemment agressée par son compagnon. "Oui, elle est actuellement en soins intensifs, dû au fait qu'elle s'est fait tabasser par son mec actuel. Hier, ils sont partis à la dune à Montpellier. Fin de soirée, il l'a massacrée, laissée pour morte inconsciente. C'est des meufs qui ont vu Marie et ont appelé les secours. La mère de Marie a donc appelé son mec et il lui a répondu : 'Je ne suis plus avec ta fille, je ne sais pas'", avait raconté le blogueur.

Une histoire qui comporte encore beaucoup trop de zones d'ombres... Espérons que Marie Garet se porte bien et que toutes ces informations sont fausses.

En France, le numéro pour les femmes victimes de violences conjugales est le 3919. Violence Femme Info vient en aide à celles qui subissent des violences sexuelles, psychologiques, du harcèlement, des mariages forcés et bien d'autres violences perpétrées par le conjoint.