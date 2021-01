Marie Garet pose avec son chéri Dorian à Dubaï, le scandale loin derrière elle...

Je démens tous les propos calomnieux

Tout était parti d'une publication annonçant l'ex de Geoffrey morte. Selon de nombreuses rumeurs, Marie aurait été battue puis laissée pour morte par son compagnon. Hospitalisée, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité avait tenu à rassurer ses fans en indiquant sur les réseaux sociaux : "Oui je suis hospitalisée mais pour des raisons qui ne concernent personne. Je démens tous les propos calomnieux".

Le 10 septembre 2020, Dorian avait pris la parole pour raconter sa version des faits à nos confrères de Midi Libre. "On est sorti à la Dune, à La Grande-Motte. On s'est disputés, comme ça peut arriver dans tous les couples. Elle ne voulait pas rentrer à la maison. Je l'ai tirée par le bras, puis j'ai décidé de rentrer seul. Je suis passé à la marina prendre quelques affaires, puis j'ai rejoint le domicile d'un ami. Je me suis couché..." Le jeune homme avait également confirmé que Marie était hospitalisée "mais pas en soins intensifs (...) et certainement pas pour avoir reçu des coups."

Six jours plus tard, Marie démentait tous les propos accusant son compagnon d'être violent auprès de Nicolas Touderte du journal Star Mag. Le couple avait également clamé son amour dans une interview auprès de Sam Zirah en octobre 2020.