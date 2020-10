Marie Garet battue ? Son compagnon brise le silence, "coup de gueule" en photo

C'est à n'y rien comprendre. En septembre 2020, Marie Garet était annoncée morte puis "massacrée" par son compagnon Dorian Baptiste et "laissée pour morte". Depuis, la grande gagnante de Secret Story 5 en 2011 a démenti ces informations. Et avec son compagnon, c'est l'amour fou, semble-t-il. Mais internet n'oublie pas. Suspecté de violences conjugales et ayant fait l'objet d'une convocation judiciaire, l'heureux élu du coeur de Marie a été lynché sur la Toile. Lundi 5 octobre 2020, c'est en photo et avec Marie Garet qu'il prend enfin la parole.

Le couple prend la pose tout sourire, l'infirmière de 35 ans en arrière plan et Dorian Baptiste, torse nu, adresse un vilain doigt d'honneur à ses détracteurs. "Petit coup de gueule du soir, bonsoir ! Je ne suis à la recherche d'aucune notoriété et d'aucun buzz, mon compte me permet juste de partager mon bonheur, ma vie, rien d'autre, assure le jeune homme. Je vous demanderai donc de ne pas venir polluer mes publications s'il vous plaît ! J'ai ouvert mon compte parce que beaucoup me le demandaient, ce n'est donc pas dans le but que vous veniez y déverser votre venin !"