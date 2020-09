Marie Garet battue par son compagnon ? Il reconnaît l'avoir "tirée par le bras"

Que s'est-il passé dans la nuit du 6 au 7 septembre 2020 ? Depuis ce jour-là, le nom de Marie Garet est sur toutes les lèvres, après qu'un intriguant message a été posté sur son compte Instagram, lequel l'annonçait morte. Depuis, il a finalement été avéré que la gagnante de Secret Story 5 était heureusement bel et bien en vie mais malgré tout hospitalisée. De premières rumeurs, notamment lancées par le blogueur Aqababe, ont indiqué qu'elle aurait été "massacrée" par les coups de son compagnon, un certain Dorian Baptiste, après une violente dispute. Ce dernier, harcelé de messages et voyant son image ternie, a décidé de briser le silence auprès de Midi Libre.

"Je n'ai pas compris ce qui se passait", lâche-t-il d'entrée avant de relater les faits de sa dernière soirée avec Marie. "Dimanche, on est sorti à la Dune, à La Grande-Motte. On s'est disputé, comme ça peut arriver dans tous les couples. Elle ne voulait pas rentrer à la maison. Je l'ai tirée par le bras, puis j'ai décidé de rentrer seul. Je suis passé à la marina prendre quelques affaires, puis j'ai rejoint le domicile d'un ami. Je me suis couché..." Il n'était donc pas sur place lorsque Marie Garet a été emmenée par les secours à l'hôpital, "mais pas en soins intensifs comme j'ai pu le lire". "Et certainement pas pour avoir reçu des coups. Je me suis rendu à l'hôpital, mais pour cause de mesures sanitaires, je n'ai pas pu la voir. J'ai pris de ses nouvelles et je suis rentré à Alès", ajoute-t-il.

Malgré tout, dès le lendemain matin "c'était un cataclysme". Ce sont alors "messages insultants et menaçants" qu'il a reçus en masse. Mais ce n'est pas tout, les enfants de Dorian ont également été pris pour cibles. "Pour mes enfants, qui suivent aussi les réseaux sociaux, c'est terrible. Ils se retrouvent dans une histoire qui les dépasse", déclare-t-il. C'est la goutte d'eau qui a poussé ce chef d'entreprise à la tête d'un salon de coiffure à avoir recours à la justice. Ainsi, avec l'aide de son avocat, Me Aurélien Vergani, il a décidé d'entamer une procédure pour diffamation.

Avant toute cette sombre histoire, Dorian Baptiste et Marie Garet filaient, semble-t-il, le parfait amour depuis neuf mois et avaient même emménagé ensemble dans un village proche d'Alès.