Marie Garet battue ? Apparition inattendue avec son compagnon, leur annonce surprenante

Dimanche 4 octobre 2020, Marie Garet était l'invitée très attendue de Sam Zirah dans sa nouvelle émission sur YouTube dont le but est de décrypter l'actualité des candidats de télé-réalité. Et surprise, elle était accompagnée de son compagnon Dorian Baptiste, qui est suspecté de violences conjugales à son égard. Des accusations qui leur ont valu de faire la une des médias ces dernières semaines, et pour le chef d'entreprise de même faire l'objet d'une convocation judiciaire.

Pourtant, c'est plus amoureux que jamais que le couple est apparu sur le plateau de l'animateur, assurant profiter pleinement de ses "retrouvailles". "Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jours de repos en commun", précise Dorian Baptiste. Et la jolie blonde de compléter : "Ça permet de décompresser, de passer un petit peu à autre chose, de couper avec le travail... avec tout, tout notre quotidien."

Un besoin de souffler et de s'évader plus que compréhensible pour ces amants prétendument terribles. Mais pas question pour eux d'évoquer ce sujet brûlant. Ils préfèrent au contraire confirmer l'amour qu'ils se portent, et ce, en annonçant une grande nouvelle. En effet, alors que Sam Zirah s'intéressait à la situation familiale de Dorian, papa de trois enfants, lui et Marie ont révélé qu'un bébé pouvait à tout moment être mis en route. "Ah oui bien sûr, dans un futur proche", ont-ils déclaré à l'unisson. Si ce n'est "pas encore pour ce mois-ci", il s'agit là d'une "vraie volonté" de leur part, et l'ex-gagnante de Secret Story espère même d'ores et déjà avoir "des jumelles".

Une suite logique pour le duo qui se connaît "depuis super longtemps", mais dont la rencontre ne s'était pas réalisée sous les meilleurs auspices. "C'était à un Nouvel An, on avait discuté parce qu'il y avait des gens qui nous avaient montés l'un contre l'autre. Ça a commencé par une pseudo-dispute", se sont-ils souvenus. Mais, finalement, après avoir discuté, ce fut le coup de foudre. Et, très rapidement, Marie Garet a rencontré les enfants de son compagnon. "On ne s'est plus jamais quitté après", ont-ils conclu.