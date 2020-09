Marie Garet violentée ? Son compagnon fait l'objet d'une convocation judiciaire

Mercredi 16 septembre 2020, dans le plus grand secret, Marie Garet a retrouvé un membre de l'équipe de StarMag. La gagnante de Secret Story 5 (en 2010) a souhaité briser le silence concernant toutes les rumeurs qui couraient à son sujet ces derniers temps. Après qu'elle a été annoncée morte, il a été révélé qu'elle aurait été hospitalisée après avoir été "massacrée" et "laissée pour morte" par son compagnon Dorian. Avant de découvrir ses propos, la rédaction a souhaité préciser les circonstances de l'interview. L'occasion d'apprendre que son compagnon aurait été convoqué par la police.

"Mercredi 16 septembre 2020, c'est dans un lieu tenu secret jusqu'à la dernière minute que nous avons retrouvé Marie Garet. (...) Au moment où nous diffusons cet enregistrement, nous apprenons que le conjoint de Marie Garet fait l'objet d'une convocation judiciaire pour répondre de ses actes. Il demeure évidemment innocent jusqu'à la clôture définitive du dossier", peut-on lire au début de l'interview.

Marie Garet s'est ensuite exprimée pour la première fois depuis ces annonces-chocs. Après avoir expliqué qu'elle allait "assez bien quand même" et que la situation n'était pas alarmante, la blonde de 35 ans a confié qu'une part d'elle s'était tout de même éteinte. Elle a ensuite admis auprès du journaliste de StarMag que son compagnon avait bien eu un geste qui avait poussé la police à intervenir. "Il ne s'est rien passé de plus que d'habitude, en fait. Je me suis pris la tête avec mon compagnon, pas plus fort que d'habitude. Je n'ai pas voulu repartir avec lui parce que je n'avais pas envie de me disputer avec lui, c'était mon week-end de repos et je n'avais pas envie qu'on rentre et qu'on se dispute une énième fois. (...) Ne voulant pas me laisser seule, il m'a un peu tirée violemment par le bras et, à ce moment-là, des filles ont vu la situation", a-t-elle relaté. La police est intervenue et a appelé les pompiers parce qu'elle n'était "pas très bien". "Je pense qu'ils ont ressenti cet épuisement psychologique et qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'anormal", a-t-elle poursuivi.

Depuis la fin de son hospitalisation, Marie Garet est en contact avec Dorian, mais ne l'a pas revu. Elle lui a fait comprendre qu'elle avait besoin de se reposer. De son côté, le jeune homme n'est pas bien. D'autant plus que d'anciennes compagnes ont profité de cette histoire pour assurer sur les réseaux sociaux qu'il les avait aussi frappées. "Si elles ont vraiment été tapées par Dorian, la justice fera son boulot", a déclaré Marie Garet, persuadée qu'il s'agit simplement de femmes en quête de buzz. Dorian est-il également entendu pour ces présumées violences ? Affaire à suivre...

Rappelons que Dorian est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.