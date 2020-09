Marie Garet brise le silence: hospitalisée et "outrée", elle veut porter plainte

Éloignée de l'attention publique depuis un long moment maintenant, Marie Garet a fait un retour des plus improbables sur le devant de la scène, dont elle se serait bien passée.

Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2020, l'ancienne gagnante de Secret Story a été annoncée morte sur son propre compte Instagram, après quoi il a été révélé qu'elle se trouvait finalement hospitalisée, supposément dans un état grave. C'est le blogueur Aqababe qui a avancé que la jolie blonde de 33 ans avait été victime de violences conjugales, elle qui s'affiche en couple depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Ce fameux petit ami l'aurait alors "massacrée" et "laissée pour morte" après une soirée à Montpellier. Mais voilà, contre toute attente, Marie Garet est venue contrer ces dires ce mardi 8 septembre 2020.

L'ex candidate de télé-réalité a-t-elle repris le contrôle de son profil Instagram ? C'est en tout cas sur cette plateforme qu'un nouveau message a été posté. En légende du même post qui l'annonçait morte précédemment, elle s'insurge face à l'ampleur que prend l'affaire. "Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit ci-avant et ci-après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui, mais pour des raisons qui ne regardent personne", est-il indiqué dans le post signé "Marie".

Le message poursuit en faisant part de l'intention de la jeune femme de vouloir amener Aqababe devant la justice pour ses terribles révélations. "Je démens donc tout ces propos calomnieux et irai dès ma sortie déposer plainte contre aqua bike qui n'en est pas à son premier coup d'essai avec moi et mon entourage. Je vous demanderai donc svp de respecter ma famille, les enfants qui sont comme les miens et ma personne, vous qui m'avez toujours suivie et soutenue." Un nouveau rebondissement qui suscite davantage l'incompréhension...