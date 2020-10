Marie Gillain et une ancienne d'Harry Potter au Festival de Saint-Jean-de-Luz

À la découverte de nouvelles pépites dans trois, deux un... Du 5 au 11 octobre 2020, le cinéma fait des feux d'artifice en région Nouvelle-Aquitaine. Pour la septième fois consécutive, le Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz prend place pour donner une chance aux jeunes réalisateurs en attente de gloire. Au programme de cet événement cinq étoiles : des premiers ou deuxièmes longs ou courts métrages, des master class exceptionnelles, des rencontres, des ateliers pour les scolaires et des forums professionnels. Rien que ça !

Un jury d'exception

Cette année, c'est Xavier Legrand qui est aux manettes. Président du jury, l'acteur, réalisateur du film Jusqu'à la garde et scénariste mènera la compétition d'une main de maître à l'aide de ses complices, dont la comédienne Marie Gillain, Clémence Poésy – l'interprète, entre autres, de Fleur Delacour de l'académie de magie Beauxbâtons dans la saga Harry potter –, le musicien Robin Coudert, aussi connu sous le pseudonyme Rob, ainsi que l'ancien héros de la mini-série Scènes de ménages Loup-Denis Elion.

Des master class folles... et gratuites !

Évidemment, ce festival se déroule avec pour condition de respecter à la lettre certaines consignes de sécurité. Ce qui n'empêchera pas de belles rencontres d'avoir lieu à Saint-Jean-de-Luz. Entre deux projections, les petits veinards assisteront à des classes de maîtres aux petits oignons. Le 7 octobre 2020 à 17h00 avec le compositeur et membre du jury Rob – Robin Coudert. Le 8 octobre 2020 à 12h avec le comédien et réalisateur Alex Lutz, vu récemment dans Guy, qu'il a réalisé. Finalement, le 9 octobre 2020 à 9h30 avec le chef opérateur Yann Maritaud. Si la crise sanitaire actuelle a empêché la culture de toucher le public pendant des mois, voilà qu'elle vient de trouver un moyen, sans doute le plus beau, de rejoindre nos rangs...