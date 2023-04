Marie Gillain, son sosie a 19 ans : sa fille Dune est son portrait craché !

Quand elle n'est pas sur le petit écran pour les besoins d'une série, Marie Gillain monte sur les planches pour assurer au théâtre. 2023 est d'ailleurs son année puisqu'elle prend part à la pièce Sur la tête des enfants de Salomé Lelouch, en plus d'être à l'affiche de trois films : Les Cadors sorti en janvier, Les choses simples en février, avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois et Quand tu seras grand d'Andréa Bescond et Eric Metayer, en salles le 26 avril. Marie Gillain est donc sur tous les fronts ce qui ne l'empêche pas d'être là pour ses proches dans les moments importants.

Ce jeudi 13 avril avait un goût très particulier pour la comédienne belge. En tant que maman, elle célébrait les 19 ans de sa plus grande fille, Dune, née de sa relation avec le musicien Martin Gamet. Pour fêter l'événement et annoncer au monde que l'amour pour sa fille était toujours aussi immense, l'actrice a posté une photo d'elle face à un dessert surmonté d'une bougie. L'attention a bien fait sourire Dune, visiblement touchée par sa maman qui lui avait réservé cette petite surprise au restaurant : "Joyeux anniversaire ma belle. Allez, pas de déclaration d'amour sur Instagram mais une petite photo quand même" a écrit Marie Gillain en légende.