Marie Gillain en vacances : rare photo de sa fille Dune, en pleines révisions

Avec les beaux jours, on rêve tous de partir en vacances, que ce soit à la campagne ou à la mer, beaucoup ont besoin d'évasion et c'est le cas de Marie Gillain. L'actrice belge de 45 ans profite de son temps libre pour passer quelques jours en famille en Gironde du côté du Cap Ferret. La compagne de l'acteur franco-italien Christophe d'Esposti, a décidé d'emmener sa petite famille, mais si l'ambiance sent bon les vacances, ce n'est pas le cas pour tout le monde...

Marie profite pendant que sa fille bosse...

Sur une photo postée mardi 15 juin par Marie Gillain sur son compte Instagram, où elle est suivie par un peu plus de 20 000 abonnés, la mère de Vega (née en 2009), a partagé un cliché de sa deuxième fille, Dune (née en 2004). Sur la photo, on y voit sa fille en pleines révisions pour les premières épreuves du baccalauréat, qui aura lieu dans les prochains jours. "Y en a quand même une qui bosse", s'amuse celle qui ne dit jamais non à des vacances au soleil. Elle y ajoute les hashtags : #oraldefrançais et #moumouttesauxpieds en référence à la première épreuve qu'aura à passer sa fille de 17 ans, mais également à ses chaussons qui ne laissent pas indifférents sur la photo.

Dune, née de l'union entre Marie Gillain et le musicien Martin Gamet a commenté la publication de sa mère : "Il faut bien", accompagné de l'emoji bras musclé et du smiley pleurant de rire. Une photo qui a également fait réagir les abonnés de Marie Gillain puisqu'ils sont plus de 600 à avoir likés la photo et les internautes encouragent la jeune fille tout en s'émerveillant de la ressemblance entre la mère et la fille. "C'est Marie Gillain plus jeune ?", se demande une personne, tandis qu'une autre écrit : "Quelle ressemblance avec vous Marie !".