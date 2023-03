"Ca, je n'aime pas du tout" : Marie Gillain en couple mais jamais mariée, son avis très tranché sur le sujet

Si elle est souvent au cinéma, à la télévision et désormais de retour sur les planches, Marie Gillain n'est pas vraiment du genre à écumer les émissions pour se livrer sur sa vie privée. Au contraire, elle la protège farouchement et n'en montre rien sur les réseaux sociaux. Mais alors que sa nouvelle pièce Sur la tête des enfants (écrite par Salomé Lelouch, avec Pascal Elbé) - qui se joue actuellement au théâtre de la Renaissance - parle d'un couple se jure fidélité pendant dix ans, elle s'est autorisée quelques confidences sur sa vision, justement, de la vie à deux.

Invitée dans Télématin ce mardi 7 mars 2023, Marie Gillain été interrogée par Julia Vignali sur la fidélité après plusieurs décennies de mariage. Une chose à laquelle elle croit, "à partir du moment où on est bien". Mais à laquelle elle ne veut pas se contraindre : "Moi je suis plutôt... Je vois les choses au jour le jour, c'est pour ça que tout ce qui est mariage, je n'aime pas du tout", a-t-elle ensuite expliqué à Julia Vignali et Thomas Sotto.

Pas question pour elle, donc, d'épouser Christophe d'Esposti, réalisateur franco-italien avec qui elle vit depuis plus de dix ans. Père de sa fille cadette Vega (13 ans), celui-ci reste plutôt discret à ses côtés et n'a, apparemment, pas intérêt à lui parler trop vite de mariage ! Plutôt actif sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à afficher leur fille ainsi que Dune (18 ans), la fille aînée de l'actrice, née de ses amours passées pour Martin Gamet.

A la maison, on est plutôt...

Une habitude qu'elle se refuse à prendre : pour elle, les enfants doivent rester en dehors de la célébrité. Egalement interrogée sur sa discrétion à l'égard de sa famille, l'actrice l'a totalement assumé. "C'est très important pour moi de ne pas exposer mes enfants. Et puis, je n'aime pas cette idée qui dit que parce que l'on est des personnes médiatisées, on se fait un peu plaisir en montrant ses enfants. Parce que tout le monde a envie de montrer ses enfants, on trouve que c'est les plus beaux du monde, mais je trouve que ça peut être lourd à porter pour un enfant d'avoir un parent artiste", a-t-elle expliqué, sincère.

Et l'actrice le sait : ses deux adolescentes doivent se trouver pour "devenir elles-mêmes", un long chemin qu'elle les laisse parcourir. Tout en veillant sur elles : les jeunes filles peuvent en effet se montrer espiègle. "Elles peuvent mentir comme des arracheuses de dents, donc on est plutôt des détecteurs de mensonge en puissance à la maison", s'est-elle en effet amusée à révéler.