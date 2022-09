Marie Gillain maman de deux filles : leur prénom est très original, elle explique pourquoi

Ce soir sur M6, Marie Gillain doit faire face à un pervers narcissique dans le film À la folie. Un scénario très éloigné de sa réalité, puisqu'elle vit un rêve éveillé avec son chéri : l'acteur franco-italien Christophe d'Esposti. Ensemble, ils sont parents d'une fille nommée Vega, née en 2009. Un prénom qui étonné, et dont elle s'était justifiée dans une interview accordée au magazine parental Magicmaman.

"On avait envie d'un prénom qui soit fort, qui soit d'une féminité tonique, et ça lui va très, très bien", a-t-elle expliqué. Vega "désigne une constellation, mais aussi un cheval fougueux et une vallée fertile en espagnol", rapporte le magazine. L'actrice belge de 45 ans, qui profitait récemment de son temps libre pour passer quelques jours en famille en Gironde du côté du Cap Ferret, est également la maman de Dune, née en 2004 de sa précédente relation avec le musicien Martin Game.

Au bout de ses rêves

Là aussi, le prénom surprend. Elle s'est tournée vers ce prénom original après en avoir rêvé, dans le sens littéral du terme. "Ça a été une apparition très abstraite dans un de mes rêves", expliquait-elle, toujours pour Magicmaman. Le magazine précise que ce prénom possède "des origines germaniques et désigne une petite colline. En France, il est peu courant : moins de 350 personnes le portent. Le prénom Vega est au moins aussi rare dans l'Hexagone et peut s'inscrire dans la lignée des prénoms espagnols".



Pour rappel, Marie Gillain est une actrice confirmée. Révélée par le film Mon père, ce héros, elle a été nommée à deux reprises pour le César de la Meilleure actrice pour ses rôles dans Le Bossu (1997) et Toutes nos envies (2011). Elle est également détentrice de deux Molières, obtenus en 2015 grâce à son rôle dans La Vénus à la fourrure, une pièce adaptée au cinéma par Roman Polanski deux ans plus tôt. À noter qu'elle était récemment au Festival du film francophone d'Angoulême aux côtés de Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig pour présenter le film Les Cadors de Julien Guetta.