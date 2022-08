Marie Portolano et Grégoire Ludig en couple : les amoureux repérés au Festival d'Angoulême

En avril 2017, Marie Portolano officialisait sa relation avec l'acteur, humoriste et producteur français Grégoire Ludig (également connu grâce au Palmashow, son duo comique avec David Marsais) sur le plateau de l'émission Il en pense quoi Camille ? diffusée sur C8. Depuis, ils se sont mariés et semblent très heureux. Ils sont notamment très fiers l'un de l'autre.

Pour en avoir la preuve, direction le compte Instagram de la journaliste, qui, hier via des stories, a filmé son chéri en train de présenter le film Les Cadors au Festival d'Angoulême dans lequel il tient un rôle aux côtés de Marie Gillain et Jean-Paul Rouve, également réalisateur pour ce projet avec Julien Guetta. Sur une première vidéo, on aperçoit alors les quatre artistes en train de discuter sur scène, avant de les retrouver, via une seconde vidéo, en train de plaisanter en pleine interview.

Bientôt maman pour la deuxième fois

Marie Portolano et Grégoire Ludig forment donc un couple uni, et ça tombe bien puisque les deux tourtereaux vont bientôt passer à l'étape supérieure en accueillant ensemble un enfant puisque la présentatrice du Meilleur pâtissier (M6) est enceinte depuis quelques mois déjà. C'est le quotidien Le Parisien qui avait annoncé cette grossesse déclarant ainsi aux téléspectateurs qu'ils ne pourront pas passer à côté du "ventre arrondi de la présentatrice". "Une grossesse visible sur laquelle elle ne souhaite pas s'étendre, préférant se concentrer sur le bilan d'une saison pas comme les autres" ajoutait le média.

Son baby-bump avait finalement été dévoilé au public par son partenaire à l'écran Cyril Lignac, lui-même devenu papa il y a peu. À noter que l'animatrice de 36 ans est déjà maman d'un garçon prénommé James, né en 2014 d'une précédente relation. Un enfant qu'elle souhaite d'ailleurs préserver de sa notoriété et éduquer au mieux possible. "Je suis une maman assez cool mais très à cheval sur son éducation. Je suis fière quand on me dit qu'il est très bien élevé. C'est une clé importante que je lui offre pour son avenir" confiait-elle pour Télé Loisirs. Elle va donc, prochainement, devenir maman une seconde fois, aux côtés de son amoureux Grégoire Ludig avec qui elle semble filer le parfait amour.