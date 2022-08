Marie Gillain au naturel : photo avec son chéri Christophe, un couple à la tête d'une belle famille recomposée

Profiter de la mer, du soleil et de ses proches, voilà comment résumer les derniers jours de Marie Gillain. L'actrice belge a partagé une adorable photo d'elle à la plage ce mardi 16 août sur son compte Instagram, en train de sourire et regarder vers l'horizon alors que l'on aperçoit un sublime coucher de soleil en arrière-plan. "C'était bien, c'était trop bien d'être tous ensemble. Famille recomposée je vous aime", a-t-elle écrit en légende de ce cliché, ce qui laisse à penser que son séjour touche à sa fin.

Mais ce message indique également qu'elle est très bien entourée, notamment de son compagnon, l'acteur franco-italien Christophe d'Esposti qui est à retrouver dans sa story du jour : "... Dans le même bermuda, c'est l'amour", a-t-elle écrit tout en partageant un magnifique cliché de son couple avec ses fans, toujours au bord de l'eau et plus précisément au Cap Ferret. "Toi et moi", écrivait-elle dans la story précédente en publiant une photo de son ombre et celle de son chéri, sans oublier de rajouter un coeur.

Ensemble, ils ont un enfant : une fille prénommée Vega, née en 2009. Mais l'actrice de 47 ans est également maman de Dune, née en 2004 de sa précédente relation avec le musicien Martin Game. Ils forment donc à quatre une merveilleuse famille recomposée.