Marie Gillain séparée du père de sa fille Dune : il a eu un fils avec une autre actrice française

Le monde est petit. Celui du cinéma tout particulièrement. Ce mercredi 22 février sort d'ailleurs dans les salles Les choses simples, comédie d'Eric Besnard avec Lambert Wilson , Grégory Gadebois et Marie Gillain. La comédienne de 47 ans a décroché un second rôle mais n'en reste pas moins l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Mais le plus beau métier qu'elle exerce reste sûrement celui de maman de Dune, 19 ans et Vega, 13 ans. Si sa deuxième fille est le fruit de son amour avec Christophe D'Esposti, la première est issue de la relation qu'a entretenue l'actrice avec le musicien Martin Gamet.

Marie Gillain a été en couple plusieurs années avec Martin Gamet, un musicien au CV long comme le bras. Il faut dire que l'artiste a travaillé en collaboration avec de nombreux chanteurs tels que Louis Chedid, Camilla, Maxime Le Forestier ou encore Renan Luce. C'est pourtant dans le milieu du cinéma qu'il a trouvé l'amour à plusieurs reprises. Après sa romance avec Marie Gillain, avec qui il est devenu papa d'une fille prénommée Dune, il a jeté son dévolu sur la comédienne Vahina Giocante.

Le couple a lui aussi eu un enfant ensemble, un petit garçon prénommé Nino. Vahina Giocante et Martin Gamet se sont séparés depuis. L'actrice de 41 ans a refait sa vie avec l'ingénieur et homme d'affaires François Chopard. Les deux ex de Martin Gamet s'entendent d'ailleurs à merveille. Pas plus tard qu'en 2013, elles prenaient même la pose côte à côte lors d'une soirée au Bus Palladium, célèbre club parisien, où elles se collaient de francs bisous sur la joue.

Marie Gillain et Christophe, une passion commune

A défaut d'avoir partagé son amour de la comédie avec Martin Gamet, Marie Gillain le fait en toute liberté avec Christophe. Également acteur, le franco-italien a fait des apparitions dans plusieurs programmes notamment la série La vie est à nous, Trafics d'Olivier Barma et Y'a pas d'âge. Il s'est aussi illustré au théâtre dans une pièce de Florian Zeller intitulée L'autre. Ne lui reste plus qu'à donner la réplique à sa compagne pour boucler la boucle !