Vahina Giocante en couple : tendres baisers avec François, elle assume son amour au grand jour !

S'il y en a un qui lui met des étoiles dans les yeux, c'est bien lui ! Depuis plusieurs mois, Vahina Giocante s'affiche publiquement avec son nouvel amoureux, l'ingénieur aérospatial François Chopard. C'est donc naturellement que la comédienne s'est rendue, à son bras, à la cérémonie de clôture de la 61e édition du Festival de Télévision de Monte Carlo. Vêtue d'une robe incendiaire, l'héroïne de François Ozon, Claude Chabrol ou Philippe Lellouche a tendrement embrassé son chéri sur le tapis bleu avant d'assister à la remise des Nymphes d'or, dans la Salle des Princes du Grimaldi Forum.

Heureuse en couple avec François Chopard, Vahina Giocante a connu d'autres idylles avant de trouver le juste équilibre. Elle a eu un fils, baptisé Nino, âgé de 20 ans, avec le contrebassiste Martin Gamet. Elle a également succombé au charme du designer Ora ito, qu'elle a quitté pour Nicolas Duvauchelle - rencontré sur le tournage de La Blonde aux seins nus, de Manuel Pradal - puis s'est mariée à Mika de Brito. Si elle assume ses sentiments au grand jour, Vahina Giocante ne donne que peu de détails à propos de sa romance actuelle. Mais qui sait ? Un projet de mariage pourrait bien être en cours...

Tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé

Après tout, son coeur s'enflamme dès qu'elle aperçoit François Chopard. Sur son compte Instagram, la comédienne de 40 ans lui avait déclaré son amour, il y a un an à peine, alors qu'elle rentrait tout juste du Festival du Film de Cabourg. "T'avoir à mes côtés me rassure, me motive, me calme, m'encourage à aller plus loin, expliquait-elle avec tendresse. Tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé, tu me fais grandir et évoluer ! Merci pour ta présence à mon bras au milieu du tumulte !! Qu'est ce que je ferai sans toi ?! François Chopard, tu es mon roc, mon ancre, ma montagne sacrée, tu es mon phare dans la nuit, mon soleil et mon roi. I am Yours ! J'ai passé 4 jours de rêve au festival romantique de Cabourg de la manière la plus romantique avec toi. Merci, merci, merci..."