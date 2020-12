Vahina Giocante enfin de retour au cinéma après 5 ans d'absence : "J'étais épuisée"

En attendant de la retrouver au cinéma, Vahina Giocante se veut particulièrement active sur les réseaux sociaux. Voilà près de 5 ans maintenant que la comédienne s'est accordé une pause loin des tournages. Aujourd'hui, la jolie Corse de 39 ans est enfin prête à faire son retour, comme elle a pu l'annoncer sur Instagram, le 1er décembre 2020.

L'actrice révélée dans Marie Baie des Anges en 1997 s'est plongée dans ses photos souvenirs de tapis rouge pour accompagner son message : "Hier, j'ai trouvé celles-ci sur mon ordinateur et cela m'a rappelé une partie de ma vie qui est importante !" Vahina Giocante a ainsi ressorti plusieurs clichés de ses passages sur le red carpet du Festival de Cannes au fil des ans. "Il y a 5 ans, j'ai décidé de m'éloigner des projecteurs, j'étais épuisée et ennuyée par les jeux de l'ego... Je voulais me concentrer sur mon chemin spirituel, mon intégrité, mon humilité... Je voulais me cacher pour découvrir qui je suis vraiment sans les projections des autres", la comédienne a-t-elle écrit. "Et aujourd'hui je suis à nouveau prête à m'exposer plus sagement, avec plus de sens et de but. Je suis reconnaissant de pouvoir expérimenter tant de réalités différentes dans cette vie. On a parfois besoin de glamour !"

Depuis son interprétation de Mata Hari dans la mini-série russo-portugaise Mata Hari, en 2016, Vahina Giocante a consacré l'essentiel de son temps aux voyages. La mère de Nino (19 ans) a passé une grande partie de l'année 2020 aux Etats-Unis, dans les montagnes de l'Arizona. Une aventure dont cette vegan, particulièrement engagée en faveur de la cause animale, a partagé de nombreux extraits avec ses fans sur Instagram.