Vahina Giocante amoureuse : elle déclare sa flamme à François

Ah l'amour ! L'actrice Vahina Giocante n'en manque pas ! La belle, maman de Nino, 19 ans, né de sa précédente union avec le contrebassiste Martin Gamet, a déclaré sa flamme à l'homme de sa vie.

Sur son compte Instagram, celle qui a tourné pour les plus grands noms du cinéma français comme François Ozon, Claude Chabrol ou encore Philippe Lellouche, a partagé une série de photos d'elle et François Chopard, son compagnon, qui est entrepreneur dans l'aéronautique !

Le couple s'était rendu, quelques jours plus tôt en Normandie, pour une escapade en amoureux à l'occasion du Festival du Film de Cabourg, qui s'est tenu du 9 au 13 juin.

"T'avoir à mes côtés me rassure, me motive, me calme, m'encourage à aller plus loin, tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé, tu me fais grandir et évoluer ! Merci pour ta présence à mon bras au milieu du tumulte !! Qu'est ce que je ferai sans toi ?! François Chopard, tu es mon roc, mon ancre, ma montagne sacrée, tu es mon phare dans la nuit, mon soleil et mon roi. I am Yours ! J'ai passé 4 jours de rêve au festival romantique de Cabourg de la manière la plus romantique avec toi. Merci, merci, merci", écrit l'actrice, apparemment sous le charme de son Jules.