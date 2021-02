Vahina Giocante, maman fière de son fils Nino, déjà adulte et mannequin : "Je n'arrive pas à y croire !"

Elle nous a sacrément manqué au cinéma. Vahina Giocante, que l'on a connu en 1997 dans Marie Baie des Anges - de Manuel Pradal - a volontairement pris quelques mois de recul. "Il y a 5 ans, j'ai décidé de m'éloigner des projecteurs. J'étais épuisée et ennuyée par les jeux de l'ego, dévoilait-elle sur Instagram. Je voulais me concentrer sur mon chemin spirituel, mon intégrité, mon humilité... Je voulais me cacher pour découvrir qui je suis vraiment sans les projections des autres. Et aujourd'hui je suis à nouveau prête à m'exposer plus sagement, avec plus de sens et de but. Je suis reconnaissante de pouvoir expérimenter tant de réalités différentes dans cette vie. On a parfois besoin de glamour !"