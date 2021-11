Vahina Giocante, maman si fière de Nino : son fils canon a déjà 20 ans !

Particulièrement fière de son fils, Vahina Giocante poursuit sa déclaration : "Quand je vois le jeune homme que tu es en train de devenir, je suis remplie d'une gratitude profonde. Tu as un coeur pur, généreux, une curiosité sans borne, des ressources, du courage, de l'honnêteté, un sens de la dérision qui te servira toujours, un amour de la vie tellement inspirant, et une lumière en toi qui ne faiblit pas", a ajouté celle qui a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain François. "Saches que tu trouveras quoiqu'il arrive un refuge dans mon amour qui ne te juge pas et t'accompagne à chacun de tes pas et ce depuis ton premier souffle. Déploie tes ailes mon grand avec confiance et joie. Tu es aimé. Je t'aime."

Certainement inspiré par sa mère, Nino a décidé de se lancer à son tour dans une carrière de mannequin et acteur. Fin octobre, le beau brun a fait une apparition dans la populaire série de France 2 Capitaine Marleau. Des débuts à suivre de près !