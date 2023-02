Diaporama : Marie Gillain séparée du père de sa fille Dune : il a eu un fils avec une autre actrice française

2 / 23

Marie Gillain a été en couple avec le musicien Martin Gamet, connu pour avoir travaillé avec Camille, Louis Chedid et Renan Luce, notamment. Marie Gillain lors de la soirée de clôture de la 3eme édition du Festival Cinéroman à Nice, le 24 octobre 2021. C'est avec la remise des prix et la projection en avant première du film Goliath, réalisé par F.Tellier, que Cinéroman s'est achevé avec en invité surprise, G.Depardieu. 9 films tirés de roman ont été présentés en compétition et le Jury, présidé cette année par N.Bedos, a recompensé pour le prix du meilleur film adapté d'un roman : F.Zeller pour The Father, pour Le prix d'interprétation féminine : G.Londez pour The Father, dans Le Discours de Laurent Tirard et Benedetta de Paul Verhoeven, pour le prix d'interprétation masculine : B.Lavernhe pour Le Discours de Laurent Tirard, pour le prix coup de coeur du festival à une personnalité du cinéma pour sa relation très forte avec la ville de Nice et la côte d'Azur : M.Boujenah, et pour finir, le prix spécial du jury a été décerné à G.Depardieu pour avoir remis dans la lumière des oeuvres littéraires et su incarner des personnages de papier auxquels personne n'aurait osé prêter sa voix et son regard. Maigret, Germinal, Les Misérables, Monte Cristo, Les Valseuses, Sous le soleil de Satan, Les Illusions Perdues, Des Hommes, L'homme au masque de fer... & x2028; © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage