Marie (Koh-Lanta) dévoile en photo le combat de sa fille lourdement opérée

Marie a fait un bref passage dans Koh-Lanta 2020. Venue remplacer une aventurière qui a dû partir pour raison médicale, elle-même a été contrainte d'abandonner pour les mêmes raisons. Dimanche 29 mars 2020, ce n'est pas pour évoquer son aventure aux Fidji qu'elle a choisi de s'exprimer sur son compte Instagram, mais pour parler de sa fille qui revient de loin.

Dans une vidéo postée par Marie, on peut voir une fillette qui effectue avec bonheur quelques pas. Des photos de l'enfant la montrent également en fauteuil roulant, les jambes plâtrées, le torse également. Cette adorable petite fille s'appelle Lia, c'est la fille de Marie.

Comme on l'apprend en commentaire de ce post, la petite fille de 4 ans souffre d'une double dysplasie des hanches (anomalie congénitale). Elle a donc subi une "reconstruction complète des hanches avec raccourcissement des fémurs" avec "12 semaines en plâtre de la poitrine aux chevilles, jambes écartées... et puis de longs mois de rééducation." Tout ça, "sans certitude que tout soit ok après...", écrit Marie.

La petite Lia a donc dû se battre et elle a donné "une leçon de courage" à toute sa famille. Aujourd'hui, elle va mieux, l'aventurière de Koh-Lanta explique : "Lia maintenant est plus active que n'importe lequel d'entre nous... et elle a une joie de vivre unique ! C'est un rayon de soleil constant ! Épuisante, mais toujours, toujours positive.... Pourtant, il lui aura fallu passer une année pour que tout rentre dans l'ordre."

Inutile de dire que ces quelques semaines de confinement ne sont rien comparé à ce que la famille de Marie a vécu pendant ces longs mois. D'ailleurs, l'aventurière écrit : "Alors ça n'est pas ces quelques semaines qui vont nous abattre. On sera forts, patients... et tout ira bien."