Marie Papillon et la vie de couple : confidences sur un sujet "tabou et complètement débile"

Jusqu'à présent, c'était auprès de ses milliers de followers sur les réseaux sociaux que Marie Papillon laissait éclater son grain de folie et son goût de la parodie. Désormais, elle s'offre au petit écran pour Marie et les choses, une série comique de 50 épisodes de deux minutes chacun dans laquelle elle fait parler aussi bien son réveil que sa brosse à dents ! Elle s'est confiée sur une scène précise pour Terrafemina.

Questionnée sur une scène qui se passe aux toilettes, et qui parle de l'intimité aux prémices de la relation de couple, Marie Papillon a répondu avec franchise sur une situation qui peut vite devenir cocasse. "Oui, c'est très tabou dans une relation au début alors qu'on sait parfaitement comment cela va évoluer : on fait nos petites affaires la porte grande ouverte pendant que l'autre regarde la télé et que tout le monde s'en fout ! Je voulais l'aborder parce que c'est finalement complètement débile et que ça parlera à tout le monde", a-t-elle expliqué au site.

Marie Papillon semble donc à l'aise avec le sujet et les plus curieux ne manqueront pas de se demander si cela a déjà posé problème dans ses relations amoureuses. La jeune femme était notamment entrée dans la lumière médiatique en raison de son histoire de coeur avec la chanteuse Angèle. Mais les deux femmes sont très discrètes et ne communiquent pas vraiment sur le sujet, y compris lorsque leur rupture supposée a récemment été évoquée par-ci par-là...

Marie Papillon est en revanche plus bavarde quand il est question d'évoquer un autre sujet tabou chez de nombreuses personnalités LGBT : leur sexualité. Ainsi, la jeune femme assume pleinement son lesbianisme. "Je n'ai pas envie de faire ma vie en fonction des gens qui ne seraient pas d'accord avec mon mode de vie ou ce que je suis. Je n'ai pas voulu mettre davantage en avant le fait d'être en couple. Parce que j'espère que l'orientation sexuelle ne sera bientôt plus un sujet. Dans ma vie, ça n'en est pas un, que cela soit avec mes amis et ma famille. Et dans mon monde idéal, le fait d'être avec un homme ou une femme ne serait pas un sujet. Je suis amoureuse de quelqu'un, point", a-t-elle ajouté.