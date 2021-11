Mariée à elle-même, une influenceuse décide de divorcer

La vie amoureuse et la sexualité des stars et des influenceurs fascinent leurs admirateurs et followers. Une star brésilienne avait surpris les siens en annonçant son mariage... à elle-même ! Cristiane Galêra a rencontré quelqu'un et compte désormais divorcer.

"Oui, c'est vrai ! Je me suis lancée sur la vague de la sologamie et j'ai décidé de me marier à moi-même", écrivait Cristiane Galêra le 13 septembre 2021 sur Instagram. La bombe brésilienne confirmait ainsi son union à elle-même et avait partagé des photos de la cérémonie. Divine en robe blanche pour l'occasion, bouquet de fleurs à la main, Cristiane célébrait son "amour de soi". Deux mois après cet heureux événement, elle s'apprête à divorcer d'elle-même.

"J'étais heureuse pendant que ça a duré, j'ai commencé à croire en l'amour dès que j'ai rencontré quelqu'un de plus spécial, explique-t-elle au site Infobae sur son désir de se séparer. Je suis arrivée à un point où j'ai mûri, j'ai réalisé que j'étais une femme forte et déterminée. J'ai toujours eu peur d'être seule, mais j'ai réalisé que j'avais besoin d'apprendre à me sentir bien dans ma peau. Quand j'y suis parvenue, j'ai décidé de le fêter."

Avant de prononcer ce divorce, Cristiane a l'intention de s'envoler en lune de miel.