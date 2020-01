Mariés au premier regard 2020 : Mariage pour Mélodie et Adrien

Lundi 20 janvier 2020, M6 a diffusé le troisième épisode de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs de M6 ont enfin découvert si Mélodie et Adrien s'étaient dit "oui" pour le meilleur et pour le pire.

La semaine passée, Mélodie était assez inquiète avant sa rencontre avec Adrien. Elle regrettait de n'être compatible "qu'à 74%" avec le jeune homme, elle a donc eu une discussion avec l'expert Pascal de Sutter pour se rassurer. Les époux se sont ensuite rencontrés à la mairie de Grans. Si le beau brun de 31 ans, qui est conseiller financier, a été séduit au premier regard, cela n'a pas été le cas de la gestionnaire de carrières de 29 ans. "Au moment où je me retrouve face à lui, ça n'a pas été le gros coup de coeur. Je constate qu'Adrien ne correspond pas aux critères physiques de mon futur mari. (...) Donc je suis dans un moment d'hésitation", a-t-elle notamment confié. Après plusieurs secondes, elle a finalement accepté de poursuivre l'aventure en sa compagnie et l'a embrassé... sur la joue avant d'échanger les alliances.

Mélodie et Adrien ont ensuite fait un peu connaissance dans la voiture qui les emmenait au shooting. Très vite, la belle brune l'a interrogé sur son caractère et n'a pas été déçue des réponses. "Il réussit à me faire sourire et a de la répartie. C'est très positif", a-t-elle commenté. Elle n'était néanmoins pas tout à fait à l'aise lors de la séance photo quand il fallait se rapprocher.

Est ensuite venu le moment de retrouver leurs proches pour la grande soirée. La jeune femme a immédiatement remarqué que son papa n'était pas très bavard avec sa nouvelle belle-famille. Elle a été quelque peu rassurée en entendant le beau discours d'Adrien, qui n'a pas manqué d'avoir un petit mot pour ses proches. Le souci ? Elle ne lui a pas dit qu'elle l'avait apprécié, de quoi le refroidir un peu. Il a également été un peu choqué, lors de l'ouverture de bal, car Mélodie l'a repoussé quand il lui a doucement caressé le dos pour la rassurer.

Adrien est donc allé chercher du réconfort et des réponses du côté des amis de son épouse. Pendant ce temps, Mélodie faisait part de ses craintes à l'expert Pascal de Sutter. Il lui a conseillé de montrer que la porte était ouverte malgré sa réserve. Elle a donc appliqué directement son conseil et ce n'est pas passé inaperçu.