Mariés au premier regard 2020 : Mélodie et Adrien, un mariage incertain

Au cours du deuxième épisode de Mariés au premier regard 2020, les téléspectateurs de M6 ont pu faire la connaissance de Mélodie (29 ans), gestionnaire de carrières, et Adrien (31 ans), conseiller financier. A priori, pourtant, tout opposait ces deux candidats compatibles à 74%.

Elle est de nature exigeante, perfectionniste, n'a connu que deux histoires d'amour et a un fort caractère. Lui est enjoué, fonceur, a connu plusieurs relations et n'aime pas les femmes au trop fort caractère. Mélodie espérait rencontrer un homme brun, plutôt ténébreux, sportif et qui prend soin de lui, comme Adrien. Tous deux accordent beaucoup d'importance à la famille. Si lui est proche de son papa, elle a une relation plus conflictuelle avec le sien. La raison ? Il la rabaissait souvent.

Après avoir appris qu'elle allait sans doute se marier, Mélodie n'a pas caché sa joie. En revanche, elle était déçue par le taux de compatibilité. Elle appréhendait également beaucoup la réaction de son père. Elle souhaitait se rendre au restaurant pour son anniversaire et en profiter pour annoncer la nouvelle à ses parents. Mais son papa a refusé dans un premier temps.

Le père de Mélodie a finalement accepté la proposition. Afin de leur annoncer, elle leur a montré un cadre photo avec un cliché pris lors de leur union, puis leur a expliqué la situation. Sous le choc, son père et sa mère n'ont plus dit un mot pendant un moment, avant de cacher leur désapprobation. "Je suis obligé de venir au mariage, tu es ma fille", a quand même confié son père. Des paroles qui ont ému la belle brune aux larmes.

Même ambiance du côté d'Adrien avec son papa. "J'ai du mal à cautionner ça. Ça me glace un peu", a-t-il admis auprès de son fils. Et d'ajouter qu'il ne savait pas s'il viendrait au mariage. Il a finalement accepté et l'a accompagné pour le choix du costume. Mélodie a pu compter sur ses amies pour ses essayages.

Après avoir eu une discussion avec Pascal de Sutter, car elle était inquiète de n'être compatible avec Adrien qu'à 74%, elle s'est rendue à la mairie un peu plus sereine. Elle n'a toutefois pas caché sa grosse émotion avant de le rencontrer. Une fois à la mairie, le beau brun a fait forte impression auprès de la maman de Mélodie. Ses amies, en revanche, avaient peur qu'elle dise non. La raison ? Ce n'est pas son style d'homme. Et elles ne s'étaient pas trompées. "Au moment où je me retrouve face à lui, ça n'a pas été le gros coup de coeur. Je constate qu'Adrien ne correspond pas aux critères physiques de mon futur mari. (...). Donc je suis dans un moment d'hésitation", a confié la jeune femme. Lui l'a apprécié dès l'instant où il l'a vue et a donc dit "oui".