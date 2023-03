Mariés au premier regard : Fabrice trop proche d'une autre femme qu'Anabel, sa réponse sur leur relation

Place aux nouveaux candidats ! Dans le premier épisode de la septième saison de Mariés au premier regard, diffusé le lundi 20 mars 2023 sur M6, les téléspectateurs ont pu découvrir un casting inédit. Parmi les participants en quête d'amour : Fabrice. Compatible à 74% avec la jolie Anabel, l'homme de 43 ans semble avoir eu le coup de coeur pour sa binôme. Malgré cela, son comportement a fortement déplu aux téléspectateurs de l'émission qui n'ont pas manqué de l'afficher sur les réseaux sociaux. Au coeur des débats : sa relation visiblement ambigüe avec sa meilleure amie Céline.

Accusé de ne pas être sincère avec Anabel, Fabrice a tenu à s'expliquer auprès de Télé Loisirs ce mardi 21 mars 2023. Déterminé, il a assuré ne pas éprouver de sentiments amoureux pour son amie. "Je suis fils unique et n'ai pas une famille très large. Mes amis ont une place importante pour cette raison. Céline, c'est une amie incroyable. C'est la première personne que j'ai connue quand je suis arrivé à Montpellier. Elle m'a beaucoup aidé. On a une relation de grande soeur à petit frère", a-t-il expliqué dans un premier temps. Pour lui, la différence d'âge est en effet beaucoup trop importante et surtout, aucun d'eux n'est attiré par l'autre. "Elle a sept ans de plus que moi ! On s'entend très bien mais en calculant son âge, on comprend tout de suite qu'on a une relation de frère et soeur, mais pas plus. Elle n'a pas les mêmes objectifs dans la vie que moi. Il n'y a pas d'alchimie, Il n'y a absolument pas d'ambiguïté", a-t-il ajouté.

On est des gens intelligents...

Un autre détail a soulevé les interrogations des téléspectateurs : à l'annonce du mariage imminent de son petit-fils, la grand-mère de Fabrice a immédiatement mentionné le prénom de Céline. "Ma grand-mère n'avait jamais vu Céline, mais elle en avait beaucoup entendu parler. Je pense qu'elle l'a idéalisée un peu et qu'elle n'a pas réfléchi à cette histoire d'âge", a supposé le candidat.

Et pour ceux qui pourraient penser que la relation fusionnelle entre Fabrice et sa meilleure amie risquerait de détruire son couple, l'homme est formel. "On est des gens intelligents. Céline n'est pas le genre de personne à s'imposer. Moi, c'est pareil. Je pense qu'il y a largement la place pour une épouse, mes potes et mes copines", a-t-il conclu. Reste à savoir si Céline est de cet avis...