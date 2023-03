Mariés au premier regard 2023 : une candidate abandonnée à sa naissance, lourdes répercussions sur sa vie amoureuse

Pour sa septième saison, l'émission Mariés au premier regard a vu près de 25 000 personnes passer le casting. Seuls quelques candidats ont évidemment été retenus, à l'image d'Anabel, dont le portrait a été dévoilé lors d'une coupure pub du programme culinaire Top Chef, diffusé le mercredi 8 mars 2023. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme n'a pas eu une vie très facile...

Aujourd'hui maman célibataire d'une petite fille, Anabel a connu une enfance compliquée de l'autre côté de l'Atlantique. "J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois du Brésil par des parents qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir me chercher. C'est une chance pour moi d'être adoptée, mes parents m'ont sauvée", a-t-elle expliqué dans son portrait. Malgré la belle vie que lui ont offert ses parents adoptifs, Anabel souffre de séquelles, mentales avant tout. "Et même si j'ai reçu tout l'amour de ma famille, au fond de moi, j'ai déclaré une peur de l'abandon. Cette peur a créé la plupart de mes ruptures. Aucune relation n'a marché...", a-t-elle ensuite déploré.

Un mariage important

Interrogée pour l'occasion, Estelle Dossin, l'experte habituelle de l'émission a confié que cette peur viscérale était commune à beaucoup d'enfants adoptés. "En psychologie, on parle de 'blessure primitive'. C'est le sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Et c'est ça qui l'a empêchée d'être heureuse en amour", a-t-elle révélé.

Consciente d'avoir un problème, Anabel souligne sa jalousie maladive. "J'étais plutôt possessive et jalouse parce que justement j'avais besoin d'être rassurée constamment. J'avais vraiment besoin qu'on me dise des 'je t'aime' toujours", a-t-elle ensuite précisé. Aujourd'hui, Anabel est prête à se remettre en question pour trouver l'homme de sa vie, d'autant plus que ses parents, qu'elle aime plus que tout, commencent à se faire vieux (ils ont tous les deux 84 ans). Pour leurs dernières années, la jeune candidate aimerait leur offrir le plaisir de les inviter à son mariage. "Ils attendent ce mariage depuis 33 ans. Je tenais tellement à ce qu'ils me voient maman, alors ça, c'est fait. Maintenant qu'ils me voient mariée, là, ça serait le Graal ! C'est très important pour moi qu'ils ne quittent pas ce monde sans me voir mariée. C'est ça qui me fait le plus peur", a-t-elle conclu. Espérons que son voeu se réalise...