Mariés au premier regard : Gros froid au mariage d'Elodie, Rémi prêt à dire non

Il était temps pour les téléspectateurs de M6 de faire la connaissance du dernier couple de Mariés au premier regard 2020. Lundi 10 février 2020 étaient présentés Elodie (27 ans), préparatrice en pharmacie, et Rémi (35 ans), technicien de qualité. Les deux candidats avaient le plus fort taux de la saison : 85%. Tous deux sont dynamiques, fans de crossfit et coquets. Elle rêvait d'un homme protecteur car il y a six ans, elle a connu une grosse déception amoureuse. Son ancien compagnon lui a fait perdre confiance en elle en faisant tout pour qu'elle soit à son image comme elle l'a expliqué les larmes aux yeux.

Elodie fondait donc tous ses espoirs sur Mariés au premier regard. Quand l'experte Estelle Dossin l'a appelée pour lui annoncer que Pascal de Sutter et elle lui avaient trouvé une compatibilité, elle n'a pu se retenir de pleurer. Une fois la nouvelle digérée, chacun se posait de nombreuses questions sur l'autre. Est ensuite venu le moment de faire l'annonce aux familles. Elodie entretient une relation compliquée avec ses parents depuis leur divorce houleux. C'est donc à ses grands-parents paternels et à l'une de ses tantes qu'elle a préféré se confier dans un premier temps. Et tous ont bien pris la nouvelle. Très heureux, ils ont versé leur petite larme. Même si elle n'était plus en contact avec son papa, elle souhaitait qu'il soit présent au mariage. Elodie lui a donc envoyé un message pour savoir si elle pouvait le voir. Sans réponse de sa part, elle a tenté de trouver du réconfort auprès de sa maman, avec laquelle elle entretient une relation difficile. Nouvelle déception, cette dernière lui a expliqué qu'elle ne serait pas présente au mariage car elle ne souhaitait pas être filmée. Après avoir raccroché, elle a une fois de plus fondu en larmes (promis, cet article n'est pas sponsorisé par Kleenex). "Je suis blessée. Je suis vraiment énervée contre elle. Une maman, on en a qu'une et je suis censée partager ça avec elle. Du coup, ça m'embête qu'elle soit vraiment inexistante physiquement", a-t-elle regretté.

De son côté, Rémi a réuni ses parents pour leur partager son bonheur. Ne souhaitant pas être filmés, on ne les a pas vus à l'écran. Grâce au micro qu'ils portaient, les téléspectateurs ont tout de même pu entendre qu'ils n'ont pas forcément bien pris la nouvelle sur le moment. Si son papa a malgré tout accepté de venir au mariage, sa maman a émis plus de réserves.

Premier contact peu concluant pour Rémi et Elodie

Afin de penser à autre chose, les deux candidats sont partis faire leurs essayages. Accompagné de son meilleur ami, Rémi a mis un point d'honneur à choisir un costume unique qui lui correspondait et qui plairait à sa potentielle femme. Il a opté pour la couleur bleue. De son côté, Elodie a fait venir sa tata et sa mamie. Très vite, l'émotion a pris le dessus. En se voyant avec sa robe, avec de la dentelle sur le haut et simple au niveau du bas, pour la première fois, elle a fondu en larmes dans les bras de sa tante, qui était dans le même état. L'absence des parents pesait, mêlée à un gros manque de confiance.

Après avoir enterré leur vie de jeune fille et de garçon, il était enfin temps de se préparer pour le mariage. Ils sont passés chez le notaire où ils ont pu discuter un peu à l'aveugle, un moment d'angoisse pour Rémi. Elodie n'était pas très loquace à cause du stress, le candidat pensait donc qu'il n'avait "pas réussi à la faire craquer". "Moi qui doute beaucoup, ça ne me rassure pas avant d'aller à la mairie", a-t-il expliqué. Et il n'était pas au bout de ses surprises...

Lors de sa préparation, Elodie a appris par sa tante que son papa allait l'accompagner à la mairie, un soutien inattendu qui l'a emplie de bonheur. Leurs retrouvailles ont été émouvantes. Submergé par l'émotion, son père lui a glissé un "je t'aime" avant de partir pour la mairie. Rémi a également eu une belle surprise, la présence de sa maman. A l'aise, il a plaisanté avec sa famille et sa belle-famille avant l'arrivée de la jeune femme. Mais il a vite été déstabilisé par l'attitude introverti du papa de la mariée. Il espérait que sa fille serait plus extravertie afin de le rassurer.

Pendant ce temps, Elodie ne trouvait pas le courage de faire son entrée. Et sa panique n'allait qu'en grandissant.. Timide, elle osait à peine regarder Rémi une fois entrée, de quoi le déstabiliser davantage : "Je la trouve mignonne, mais elle ne me regarde pas. Je me suis mis en mode ultra beau gosse, mais il n'y a pas tout de suite d'échanges. Peut-être qu'elle n'a pas le coup de coeur que j'attendais." En voix off, on a ensuite entendu la jeune femme expliquer qu'elle était "tétanisée" et "désemparée". "J'ai peur qu'elle dise non, donc c'est possible que je dise non avant elle. Si elle ne veut pas, c'est mort, je ne vais pas l'épouser", a conclu Rémi déçu de ne pas avoir plu au premier regard. Une rencontre qui ne démarrait pas sous les meilleures auspices.