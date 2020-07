Mariés au premier regard : Opération de chirurgie esthétique pour une candidate

C'est à l'âge de 23 ans que Sonia a vu son corps changer. Pendant deux ans, elle était en couple avec un homme, qui avait treize ans de plus qu'elle et trois enfants. Il a mené une double vie durant un an et, pendant cette relation, la candidate de Mariés au premier regard 3 a pris beaucoup de poids comme elle l'avait révélé sur Instagram, en mars 2019. Mais elle a fini par se reprendre en main et elle a beaucoup minci. Interrogée par Purepeople en avril, la jeune femme - qui a récemment connu une rupture brutale - s'était confiée sur sa transformation physique : "J'ai perdu 17 kilos sur trois ans environ. Et j'en ai reperdu 5-6 depuis la fin du tournage. J'ai suivi un programme d'un coach et j'ai revu mon alimentation parce que je suis très épicurienne. Quand ça s'est terminé avec la personne avec laquelle j'étais pendant deux ans, je me suis réveillée en me disant : 'Ma petite, plutôt que de t'apitoyer sur ton sort et de manger du chocolat, va courir et te prendre en main.' Aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec moi-même. Quand on se sent mieux dans son corps, on est plus à l'aise pour aller vers les autres."

Elle n'avait toutefois pas caché que, malgré sa grosse perte de poids, un détail la complexait beaucoup : "Je suis toujours complexée par mon ventre. Comme je fais du sport, j'ai de la chance de ne pas avoir de traces de mes 17 kilos perdus, par contre, j'ai le ventre qui me complexe. Si j'avais 3 000 euros sur mon compte, j'irais voir un chirurgien pour qu'il m'enlève la peau qu'il reste."