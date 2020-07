Mariés au premier regard : Une candidate annonce sa rupture brutale

Elle n'a pas trouvé le grand amour au premier regard en 2019 et, aujourd'hui, elle vient de revivre une rupture douloureuse. Sonia, qui avait participé, en 2019, à la saison 3 de Mariés au premier regard (M6), a annoncé une triste nouvelle sur Instagram, le 14 juillet 2020.

Il y a une semaine, l'aide-soignante de 29 ans avait posté une photo sur laquelle elle apparaissait au côté d'un charmant jeune homme. "Bref... l'instant sans filtre mon grand { Instagrameur }", avait-elle commenté cette tendre publication. Ses abonnés en avaient conclu qu'elle avait retrouvé l'amour et lui avaient souhaité beaucoup de bonheur. Malheureusement, quelques jours plus tard, Sonia a annoncé, le coeur lourd, leur rupture.

"Il y a quelques jours, je vous dévoilais un homme à mes côtés, moi qui ne montre jamais. Tout simplement, j'en avais l'envie, cela ne s'explique pas quand on sent que c'est la bonne personne, que l'on est bien, que l'on rigole, que c'est fluide. Deux aventuriers, clowns à leurs heures perdues. Le rassurant aussi... Que cela fasse quelques mois ou quelques années, certains sentiments et ressentis naissent, c'est ainsi", a tout d'abord écrit Sonia. Elle a ensuite reconnu qu'elle pouvait parfois être têtue, bavarde ou râleuse, mais qu'elle était une personne bienveillante. La brunette n'a donc pas compris pourquoi, une fois de plus, elle se retrouvait célibataire.

"Malheureusement, monsieur n'est plus prêt à se poser avec moi... Du jour au lendemain, l'ignorance totale. Je dois certainement être trop chiante pour ne pas avoir droit au bonheur à deux. Une chose est sûre, les lourds qui m'écrivent H24 sur Insta, je n'ai absolument pas envie de ça, alors repartez sur Tinder. (...) Messieurs, sachez que la communication et le fait d'exprimer ce dont vous avez envie, besoins et craintes, aide les femmes à vous comprendre sans embûche. On a un cerveau, il paraît. Autant vous dire que manger des Foccaccia à Saint-Émilion, du saucisson à Rocamadour et des Pizzas au lac bleu n'est pas au goût du jour. L'estomac est comme le coeur : noué. C'est comme ça, quand on apprécie une personne plus qu'une autre. On l'avoue, au risque d'y laisser les dents (ouf elles sont blanches), et surtout je n'ai aucune honte à le dire quand je suis triste depuis des jours", a-t-elle conclu.