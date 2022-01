Mariés au premier regard : Une candidate proche du burn-out ? "Je me suis effondrée"

La crise sanitaire impacte le moral de nombreuses personnes, parmi lesquelles l'une des anciennes candidates de Mariés au premier regard (M6). Sur Instagram, la jeune femme en question a souhaité partager sa récente détresse à sa communauté.

C'est en 2017 qu'Emma a participé à Mariés au premier regard. Ainsi, les téléspectateurs avaient appris que la jeune femme, qui avait 26 ans à l'époque, était préparatrice en pharmacie. Un métier qu'elle exerce toujours actuellement. Et on peut dire que son quotidien professionnel est très chargé depuis de nombreux mois. En plus de devoir gérer ses tâches qu'elle assurait avant que la Covid-19, elle doit s'occuper des clients qui viennent pour réaliser un test antigénique. Et tous ne sont pas toujours sympathiques. A force d'encaisser, ce qui devait arriver arriva.

"La semaine dernière j'ai vécu un moment difficile. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai craqué au travail, devant un patient. J'ai craqué parce que c'était trop. Trop de pression, trop d'agressivité, trop d'impatience, trop d'impolitesse, trop de 'Je veux ce médicament, mais je n'ai pas d'ordo, pas de carte vitale, pas d'argent', trop de 'Comment ça vous ne réalisez pas de test le dimanche?!', trop de 'Et ma carte de fidélité, elles sont où mes réductions?! Hein?!', trop de 'Par pitié, testez mon enfant... même de force, testez-le!'. Alors oui, vendredi dernier, pour la première fois depuis longtemps je me suis effondrée au comptoir parce que c'était TROP", a écrit Emma sur Instagram.

La belle blonde a ensuite précisé qu'elle faisait son travail du mieux qu'elle pouvait, et qu'elle ne savait même plus si elle le faisait bien ou mal. Elle tente donc de se ressourcer autant que possible en se rendant au Golfe-Juan (Côte d'Azur), pour mettre les pieds dans le sable et contempler la mer afin de réattaquer une nouvelle semaine "de la meilleure façon qui soit".

Cet aveu a beaucoup touché les internautes. Nombreux sont ceux à lui avoir témoigné leur soutien. De quoi, à coup sûr, réchauffer le coeur de l'ancienne épouse de Florian.